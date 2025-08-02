La protagonista della nuova soap turca di Canale 5 finirà agli arresti nelle prossime puntate di Io sono Farah.

Io sono Farah, spoiler prossime puntate: Farah disperata, viene arrestata

Esordio col botto per Io sono Farah. Il 28 luglio la nuova dizi di Canale 5 ha debuttato con un ottimo 23.7% di share e 1.835.000 spettatori. E le anticipazioni della soap turca (Adım Farah il titolo originale) nella settimana che va dal 4 all’8 agosto promettono una serie di emozionanti colpi di scena.

Abbiamo lasciato il precedente episodio con Tahir costretto ad affrontare le conseguenze della sua disobbedienza nei confronti di Ali Galip, col timore di una vendetta che potrebbe abbattersi anche su Farah e Kerimsah. Mehmet ha provato a manipolare la donna, offrendole protezione in cambio della sua testimonianza contro Tahir.

Intanto Vera, sconvolta dall’omicidio, ha tentato di allontanare Kaan da casa. Dal canto suo Farah, finita suo malgrado in un vortice di intrighi, ha dovuto prendere una decisione difficile per tutelare se stessa e il figlio. Nelle prossime puntate le cose si metteranno male per lei, visto che verrà arrestata.

Io sono Farah, anticipazioni: arresto e situazione disperata per Farah

Nelle puntate di Io sono Farah in onda dalle 15:50 su Canale 5 dal 4 all’8 agosto, Farah si troverà in una situazione disperata. La donna infatti verrà arrestata perché accusata di immigrazione clandestina. Rischierà così di essere rimpatriata. Tahir intanto proverà a proteggerà arrivando ad allearsi con un rivale pur di garantire la sicurezza a lei e la suo bambino.

Anche Mehmet le offrirà protezione ma in cambio di una sua testimonianza sull’omicidio di Alperen. Nel frattempo Vera e Bade cercheranno di convincere Kaan ad abbandonare la Turchia. La situazione si farà molto critica per Farah che si vedrà fermare per immigrazione clandestina mentre è impegnata a sfuggire alla cattura da parte degli scagnozzi di Ali Galip.

Tahir si ingegnerà in ogni modo per farla uscire di prigione, mentre Mehmet pronto a sfruttare la leva della disperazione pur di farla testimoniare. Così farà accelerare le pratiche per il rimpatrio di Farah, che si vedrà costretta ad affrontare una vera e propria corsa contro il tempo per non essere espulsa dal Paese. Tahir riuscirà a fermare l’autobus che la sta conducendo all’aeroporto insieme all’avvocata Bade.

Farah deciderà ugualmente di collaborare con la polizia dopo aver appreso che è stato il suo Paese d’origine – l’Iran – a richiedere ufficialmente il rimpatrio. Tahir però non si rassegnerà alla piega presa dagli eventi, sempre più determinato a proteggere Farah e Kerimsah. Così organizzerà le cose per accogliere madre e figlio nel suo appartamento sicuro e hi-tech.

La donna si troverà così davanti a un dilemma di non facile soluzione. Dovrà scegliere se accettare l’offerta di Mehmet e testimoniare o se dare fiducia a Tahrir e al suo tentativo di assicurarle una vita nuova, lontana da minacce e pericoli. Lo stesso Tahir intanto proverà a stringere un’alleanza con un rivale del padre adottivo, in modo da mettere Farah al sicuro.

Dalle sue ricerche emergerà però che Yasemin ha fornito informazioni di fondamentale importanza alla polizia. Il che significa solo una cosa: che la situazione si complicherà ulteriormente.