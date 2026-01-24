Io Sono Farah, puntate centrali della stagione: la madre di Farah è viva

Secondo le anticipazioni che arrivano dalla Turchia, pare che nelle prossime puntate di Io sono Farah, la protagonista scoprirà due verità che la sconvolgeranno. Tra queste c’è anche il fatto che la madre sia viva e dunque non è morta, come ha sempre pensato.

Non mancheranno colpi di scena e momenti difficili che metteranno Farah nuovamente a dura prova, del resto fin dalla prima puntata dell’amata dizi turca, la donna ha dovuto combattere contro demoni del passato, ma anche del presente.

Io sono Farah, come si scopre che la madre è viva

Come abbiamo detto nelle prossime puntate di Io sono Farah non mancheranno colpi di scena, Tahir sarà catturato a causa di Behnam, che spera di “farlo uscire di scena” poiché è sempre con Farah e verrà portato in Iran. La donna, intanto, resterà ad aspettare che l’uomo che ama faccia ritorno, certa che prima o poi si farà vivo per aiutare lei e Kerim a fuggire, ma ignora totalmente che è stato portato in un altro paese.

Nel corso della sua prigionia Tahir sarà torturato atrocemente, per fortuna riuscirà con una trappola a liberarsi e fuggire, seminando gli uomini di Benham. Nella prigione troverà uno scialle da donna e una scritta e chiederà a un bambino di chi fosse, così scoprirà che fino a qualche giorno prima anche la madre di Farah era lì prigioniera, dunque non è morta. Tahir, intanto, tornerà in Turchia, ma Farah sarà nello sconforto più totale perché ha saputo che l’uomo che ama è stato rapito e portato da Behnam in Iran, che intanto crederà di essersi finalmente liberato di lui. È certo che sia morto ma, secondo le anticipazioni di Io Sono Farah, a spiazzarlo ci sarà un colpo di scena, Tahir infatti si presenterà in azienda lasciandolo praticamente di sasso. L’uomo informerà subito Farah che la madre in realtà è viva e verrà a sapere anche che il donatore che ha salvato la vita a Kerim, non è stato il padre biologico ma la madre che credeva morte.

Intanto nelle ultime puntate della dizi turca abbiamo visto che Farah è voluta tornare a casa dall’ospedale, dopo che era stata ricoverata in seguito all’attentato in cui è rimasta coinvolta con Bade. Tahir capirà da subito che Behnam è responsabile, così l’ha raggiunto in un hotel. Abbiamo visto anche Farah intenzionata a distogliere Tahir dai suoi desideri di vendetta nei confronti di Ali Galip. Secondo le anticipazioni di Io Sono Farah la serenità sembra essere ancora lontana per la protagonista e il suo amato, ad attenderli ci saranno tantissime sfide e soprattutto bisognerà capire Farah cosa farà con la madre e come riuscirà a rivederla.