Io sono Farah, la nuova serie turca con Demet Özdemir: quando inizia, trama, cast

Sta per approdare in Italia Io sono Farah, la nuova soap turca che ha avuto un grande successo internazionale. Ecco quando comincia la serie con l’attrice Demet Özdemir.

Si chiama Io sono Farah la nuova soap turca con Demet Özdemir come protagonista, pronta ad approdare su Canale 5. Prosegue dunque il fortunato filone delle “dizi” – come vengono chiamate in Turchia le serie televisive – sulle reti Mediaset. La nuova fiction andrà ad aggiungersi alle altre due serie turche che da poco hanno debuttato sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ci riferiamo naturalmente a La notte nel cuore e a La forza di una donna, in onda rispettivamente nella prima serata di domenica e nella fascia oraria del day time da lunedì e venerdì. A breve sono previste ulteriori modifiche che salvo improvvise variazioni caratterizzeranno il palinsesto estivo fino alla programmazione della stagione autunnale.

Io sono Farah, quando inizia la nuova dizi turca

A partire dai primi di luglio sono in previsione altre modifiche alla programmazione tv di Canale 5. Andrà in pausa, in particolare, la fortunata soap turca Tradimento. Al suo posto nella prima serata del venerdì sera arriverà un’altra dizi proveniente dal Paese anatolico: Io sono Farah. La protagonista è Demet Özdemir, attrice e ballerina classe 1992. L’attrice è già nota in Italia per la parte di Sanem Aydın nella serie DayDreamer – Le ali del sogno e per il ruolo di Zeynep Göksu nella soap My Home My Destiny.

Inizialmente per Io sono Farah era stato previsto unicamente lo spazio in streaming su Mediaset Infinity. L’importanza e l’alta qualità della serie, che ha riscosso un grande successo internazionale, e soprattutto la popolarità nel nostro Paese della protagonista hanno spinto Cologno Monzese a proporla sulla rete ammiraglia.

La data del debutto in prima serata di Io sono Farah è fissata per venerdì 4 luglio. Le trame della nuova soap di Canale 5 ruotano intorno alla storia di Farah Erşadi, una giovane donna iraniana, forte e determinata, che cresce un figlio da sola. Farah è una ventottenne scappata dall’Iran in Francia che sei anni prima, dopo aver scoperto di essere incinta, è stata costretta a stabilirsi a Istanbul dove ha cominciato una vita da clandestina.

Il protagonista maschile ha il volto di Engin Akyürek, conosciuto anche in Italia per il ruolo del commissario Ömer Demir nella serie in due stagioni andato in onda su Netflix Italia col titolo di Black Money Love. L’attore interpreta Tahir Lekesiz, un malavitoso con cui Farah in seguito inizierà una storia d’amore.

La trama di Io sono Farah

Il figlio di Farah, Kerimşah, soffre di una rara malattia. Per sbarcare il lunario la donna comincia così a lavorare illegalmente per Tahir. Durante il suo lavoro per il gangester Farah assisterà all’omicidio di un poliziotto da parte della mafia.

La giovane diventa così una scomoda testimone oculare da eliminare. Tahir deciderà però di risparmiarle la vita. La serie è andata in onda in Turchia in due stagioni nel 2023. Si tratta dell’adattamento turco della celebre serie argentina La chica que limpia (2017).

Il titolo europeo della dizi è My name is Farah, mentre quello dell’originale turco è Adim Farah. Le riprese di Io sono Farah sono state girate a Istanbul.