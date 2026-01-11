Io Sono Farah, il colpo di scena che cambierà la trama: spunta un fratello segreto

Un nuovo colpo di scena sconvolgerà le trame di Io sono Farah, la dizi in onda nel daytime e nel prime time di Canale 5. Spunterà dal nulla un fratello segreto: una rivelazione che potrebbe essere usata come un’arma nei confronti di uno dei protagonisti della soap diretta da Recai Karagöz e Adem Demir, adattamento della serie tv argentina La chica que limpia.

Tutto partirà da una mossa rischiosa di Vera. La donna farà un azzardo per ingraziarsi il nuovo socio Behnam Azadi. Per entrare nelle grazie dell’ex di Farah – nonché padre biologico del piccolo Kerim – Vera sarà pronta a svelargli un segreto decisivo, destinato a cambiare il corso degli eventi.

Io sono Farah, anticipazioni: spunta un fratello segreto, colpo di scena nella soap

Nelle prossime puntate di Io sono Farah Ali Galip morirà. La sua famiglia però crederà che sia soltanto scomparso. Nessuno penserà che è stata Farah a ucciderlo. L’uscita di scena del boss tuttavia aprirà una fase di crisi per i suoi familiari, sommersi dai debiti e costretti a vendere le abitazioni o a vedersele confiscare.

Mentre la famiglia di Ali Galip cerca di adattarsi al nuovo stile di vita, Vera metterà le mani sui pochi utili dell’azienda per sostenere le sue spese esorbitanti, tralasciando di far fronte a costi di fondamentale importanza come l’affitto di casa. Anche in azienda il ruolo della donna sarà sempre più marginale, specialmente dopo l’arrivo del nuovo socio Behnam.

Per ottenere vantaggi da Behnam Vera sarà disposta a fare qualunque cosa: anche a tradire Tahir, mettendo in pericolo la sua vita. Quando però la moglie di Ali Galip si renderà conto che le cose sono destinate a peggiorare farà dichiarare la presunta morte del marito per dare lettura al suo testamento, convinta di ereditare le azioni in suo possesso, pari al 32%.

Dopo aver letto la lista delle proprietà immobiliari – suddivise inutilmente tra Vera e Kaan, visto che saranno già state tutte vendute o confiscate – l’avvocato passerà a comunicare la divisione delle quote societarie. Per Vera sarà una brutta sorpresa apprendere che Ali Galip ha lasciato un 7% a Tahir e il restante 25% a Gonul.

Piani stravolti per la donna, sicura che il marito avesse lasciato tutto al figlio Kaan. Presa da un attacco di rabbia, Vera faticherà anche a respirare. E si irriterà ancor più nello scoprire che Ali Galip ha lasciato le azioni alla nuora perché la reputa una persona onesta. Anche Behnam non prenderà affatto bene una scelta che complica non poco il suo ruolo all’interno dell’azienda.

Vera proverà a calmarlo e a conquistarsi i suoi favori. E come? Rivelandogli dei segreti su Tahir, il rivale in amore per il cuore di Farah. La donna gli farà presente che troverà poco sul suo passato. Ali Galip ha fatto cancellare tutto. A quel punto gli rivelerà un segreto: Tahir ha un fratello del quale ignora l’esistenza.