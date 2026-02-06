Io sono Farah, anticipazioni turche: la scoperta di Tahir mette in crisi tutto

Farah in grande difficoltà nelle ultime puntate della soap turca in onda su Canale 5. Le anticipazioni tv dei prossimi episodi rivelano però che presto la ruota comincerà a girare a suo favore. Merito di una scoperta di Tahir destinata a cambiare le carte in tavola. Nel frattempo la prigionia della protagonista nella villa di Behnam e sua madre Rahşan si prolungherà ancora.

Per Farah qualche spiraglio di luce verrà dopo il suo tentativo di farla finita. Ma i miglioramenti saranno soltanto apparenti. Il suo ex marito infatti farà arrivare il piccolo Kerim per farlo stare accanto a lei, promettendole che da quel momento in avanti potrà vederlo quando vorrà. Ma ci vorrà la scoperta di Tahir per dare una vera svolta.

Io sono Farah, anticipazioni: la scoperta di Tahir cambia tutto

Le anticipazioni della dizi in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì nel daytime pomeridiano – e il martedì in prima serata – rivelano che Farah farà buon viso a cattivo gioco con Behnam. Il suo unico obiettivo sarà sfruttare la vicinanza del suo ex per scoprire dove nasconde il video dell’omicidio di Ali Galip usato per ricattarla.

Farah tenterà di impossessarsi del filmato per poi poter fuggire dalla sua prigione dorata. La donna inoltre si accorgerà che Behnam la sta sedando segretamente facendo sciogliere dalle domestiche dei farmaci nel suo tè. Tahir nel frattempo riuscirà a parlare con Kerim. Scoprirà così che Farah le ha mentito: la donna che ama è prigioniera di Behnam.

Tahir così si attiverà subito per vedere Farah e prometterle che l’indomani la libererà insieme a Kerim. I due si giureranno amore dopo tanto tempo. L’uomo però dovrà svignarsela subito per non farsi vedere. Tahir si sposterà dalla stanza di Farah al salotto e qui farà una scoperta molto interessante: il protagonista sorprenderà Rahşan in atteggiamenti affettuosi col cognato Akbar.

Lekesiz non si lascerà sfuggire l’occasione e filmerà la scena prima di correre in giardino. La presenza delle guardie gli impedirà però la fuga. A quel punto Tahir farà finta di bussare alla porta della villa con la scusa di vedere Kerim. Ad aprirgli la porta troverà Behnam, con il quale sarà subito scontro. Alla fine sarà proprio Kerim a scacciare l’ospite sgradito.

Il piccolo infatti crederà alla versione di suo padre, pronto a presentargli Tahir come un nemico. Sarà Rahşan a capire che si trattava di una messinscena imbastita da Lekesiz per poter vedere Farah. La donna così metterà alle strette la madre di Kerim, minacciandola di rivelare al figlio che lo sta tradendo. Ma Farah avrà un’arma potentissima con cui difendersi.

La protagonista costringerà infatti Rahşan a stare al suo gioco. Come? Usando il video con Akbar ripreso da Tahir. Farah minaccerà a sua volta di rivelare a Behnam la tresca di Rahşan con suo zio. Da quel momento in avanti la donna sarà sotto ricatto, costretta ad appoggiare Farah per evitare che il suo legame segreto con Akbar venga smascherato.