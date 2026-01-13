La giovane protagonista di Io sono Farah riceverà un’inquietante minaccia nelle prossime puntate della soap turca.

Io sono Farah anticipazioni: Farah minacciata, lascerà la Turchia?

Sempre pronta a regalare nuovi colpi di scena al suo pubblico Io sono Farah, la dizi turca di Canale 5 con Demet Özdemir e Engin Akyürek. Nelle puntate fino al 16 gennaio la soap andrà in onda nel daytime con un appuntamento extra nel prime time di oggi, martedì 13 gennaio. Per la protagonista si annunciano momenti di tensione.

La situazione per Farah si farà sempre più minacciosa. La giovane iraniana trapiantata in Turchia insieme al piccolo Kerim lascerà il Paese anatolico per mettersi al sicuro? Ecco cosa accadrà negli episodi di Io sono Farah trasmessi questa settimana sulla rete ammiraglia Mediaset.

Io sono Farah, spoiler: minacce per Farah, addio Turchia?

Le anticipazioni delle puntate di Io sono Farah fino a venerdì 16 gennaio rivelano che Farah insisterà per lasciare l’ospedale e tornare a casa dopo l’attentato subito mentre era in compagnia di Bade. I sospetti di Tahir si rivolgeranno verso Benham. Così l’uomo si recherà insieme a Mehmet nell’albergo che ospita l’ambasciatore iraniano per costringerlo a mettersi in contatto con l’ex di Farah.

Con grande sorpresa di Tahir, Benham si dirà del tutto estraneo all’agguato. La sua sincerità spingerà Tahir a pensare che l’obiettivo dell’attentato non fosse tanto Farah quanto Bade. Nel frattempo quest’ultima si risveglierà in ospedale dopo l’intervento. Qui riceverà una telefonata da Farah, che la esorterà a prendere le distanze da Ali Galip.

Farah infatti si dirà certa che dietro l’agguato ci sia lo zampino dello zio di Bade. I sospetti si rafforzeranno quando Ali Galip si presenterà in ospedale per rendere visita alla nipote. Successivamente il boss andrà a casa di Tahir e Farah, sfruttando un momento di assenza di Lekesiz per minacciare velatamente la donna: anche se i due andassero via dalla Turchia per loro sarà impossibile liberarsi di lui.

Esasperata e sconvolta dalle minacce di Ali Galip, la giovane protagonista si rivolgerà a Mehmet dicendosi pronta a tutto per incastrare il malavitoso. In tutto questo arriverà il giorno del matrimonio tra Kaan e Gonul. Farah e Tahir, invitati alla cerimonia, si recheranno insieme a casa degli Akinci per prendervi parte.

Con un pretesto Farah allontanerà Tahir per parlare con Mehmet. Il poliziotto sarà pronto a consegnarle un localizzatore: servirà a tracciare gli spostamenti di Ali Galip per identiticarne gli spostamenti e scoprire data e luogo dell’incontro tra i capi delle famiglie criminali. Il piano però non andrà come previsto.

Tahir infatti seguirà i due. Il protagonista affronterà poi Mehmet costringendo Bade a stordirlo. Al risveglio l’uomo proverà a avvisare Farah. Per Tahir il commissario non avrà fatto altro che usarla. A quel punto Farah rivelerà a Tahir che l’omicidio del donatore del piccolo Kerim è stato commissionato da Ali Galip. La rivelazione farà andare su tutte le furie Tahir. che si preparerà ad affrontare il suo capo.