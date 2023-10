Forse l’ottimo risultato della premiere di Che tempo che fa sul Nove è stato decisivo. O forse era una idea che covava nella mentre dei dirigenti Mediaset a prescindere. Di certo per Io canto generation l’azienda fondata da Silvio Berlusconi ha parecchie aspettative. Il mitico studio 20 di Cologno Monzese come location. Un cast da leccarsi i baffi. Un budget all’altezza ed uno spettacolo confezionato con i fiocchi. Almeno questo è quello che dicono quelli che hanno avuto modo di vederlo, nelle prime registrazioni.

La collocazione di Io canto generation

Dunque attenzione, molta attenzione anche alla sua collocazione. Domenica sera su Rai1 c’è la grande fiction. Rai2 e Rai3 posizionano la prima intrattenimento, la seconda le grandi inchieste di Report. Ancora Rete 4 mette il suo pezzo da novanta, Paolo Del Debbio e poi ancora Gramellini e Bortone su La7 e Rai3 nell’access a trainare il prime time. Dulcis in fundo poi il nuovo Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove. Che domenica ha dimostrato tutte le sue potenzialità e che ora dovrà confermare.

La data di partenza

Quindi, come paventavamo da queste colonne, niente domenica sera per Io canto generation su Canale 5. C’erano le opzioni del mercoledì e del giovedì sera su Canale 5. Ma anche al giovedì c’è la grande fiction su Rai1 che rischia di rubare pubblico ad un programma dal target famigliare come quello sulla carta di Io canto generation. Ecco dunque che il talent canoro andrà in onda di mercoledì sera su Canale 5. La data pare essere quella dell’8 di novembre. Ma ci sarebbe in ballo anche l’opzione 15 novembre 2023. Sono sei le puntate previste di questo spettacolo musicale condotto da Gerry Scotti.

Il Grande fratello e i raddoppi

Canale 5 al giovedì contro la grande fiction di Rai1 posizionerebbe invece il suo programma kamikaze, ovvero il Grande fratello. Il grande Shōgun del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, schiererebbe le sue truppe ancora per tutto il mese di novembre in due appuntamenti settimanali. Quello classico del lunedì sera e quello extra del giovedì. Quindi il varietà prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy non terminerebbe i suoi raddoppi giovedì 2 novembre, ma andrà avanti, presumibilmente, fin verso l’Immacolata Concezione. Publitalia così vuole. E come darle torto visti i risultati di certe fiction e di certi film. Ma sulla questione Grande fratello, ci torneremo sopra.