Dopo una serie di rinvii, inizia (?) l’annunciato “Io canto Generation“, il programma condotto da Gerry Scotti, in onda con la prima puntata giovedì 22 novembre. Sono sei gli appuntamenti del programma dove ventiquattro ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, saranno suddivisi in sei squadre e si affronteranno in una gara canora ad eliminazione per aggiudicarsi la vittoria finale. Il talent show vede, oltre alla conduzione di Scotti, anche la presenza di una giuria e di capisquadra. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging.

Io Canto Generation, Giudici e Capisquadra

Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola, componenti della giuria, sono chiamati a giudicare le performance dei concorrenti.

Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, vincitrice della seconda edizione di ‘Io Canto’ sono i sei capisquadra della gara canora.

Queste le parole di Gerry Scotti nel parlare del programma:

I capisquadra sono un po’ la storia della musica italiana: avremo due senatori, Iva Zanicchi e Fausto Leali, poi Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo. E a fare da fil rouge tra ciò che è stato 10 anni fa e l’edizione di quest’anno Benedetta Caretta. Avrò una giura meravigliosa. Tra questi quattro giudici, due sono donne: Orietta Berti e Michelle Hunziker. Sono onorato di avere la signora Berti. Sono sempre stato suo ammiratore. Michelle per me è come una sorella. Sono curioso di vederla all’opera perché Michelle è molto appassionata di musica.

Io Canto Generation, concorrenti

Sono, in totale, 24 i ragazzi e ragazze tra i 10 e 15 anni ammessi nel talent show e seguiti dai capisquadra, per un percorso che porterà all’elezione del vincitore (o vincitrice) assoluto/a

Dove vederlo in tv e streaming

Io Canto Generation andrà in onda mercoledì 22 novembre 2023 a partire dalle 21.20 circa su Canale 5. E’ possibile seguirlo anche in streaming su MediasetPlay.it

Noi di TvBlog seguiremo il talent show a partire dalle 21.15 con il nostro consueto e puntuale liveblogging.