Io Canto Generation: concorrenti, giuria, capisquadra, quando inizia il talent di Canale 5 condotto da Gerry Scotti

Giovedì 26 novembre 2023, inizierà ufficialmente Io Canto Generation, il talent show di canto condotto da Gerry Scotti. Nelle sei puntate, ventiquattro ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, verranno suddivisi in sei squadre e si affronteranno in una gara canora ad eliminazione per aggiudicarsi la vittoria finale.

Scotti: “I capisquadra sono un po’ la storia della musica italiana: avremo due senatori, Iva Zanicchi e Fausto Leali, poi Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo. E a fare da fil rouge tra ciò che è stato 10 anni fa e l’edizione di quest’anno Benedetta Caretta. Avrò una giura meravigliosa. Tra questi quattro giudici, due sono donne: Orietta Berti e Michelle Hunziker. Sono onorato di avere la signora Berti. Sono sempre stato suo ammiratore. Michelle per me è come una sorella. Sono curioso di vederla all’opera perché Michelle è molto appassionata di musica” (intervista Verissimo, settembre 2023)

Io Canto Generation: giudici

Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola, componenti della giuria, sono chiamati a giudicare le performance dei concorrenti.

Al Bano, in passato, ha fatto parte della giuria di ‘The Voice Senior’ anche con la figlia Jasmine. Michelle Hunziker ha condotto ‘All Together Now’. Orietta Berti ha ricoperto, lo scorso anno, il ruolo di opinionista al ‘Grande Fratello Vip’ ed è stata coach di ‘The Voice Senior’. Claudio Amendola, invece, è stato giudice di ‘Pequenos Gigantes’, ‘Star in the star’ e ‘Tale e quale show’.

Io Canto Generation: i capisquadra

Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, vincitrice della seconda edizione di ‘Io Canto’ sono i sei capisquadra della gara canora.

Anna Tatangelo è stata giudice di ‘X Factor’ e ‘All Together Now’. Fausto Leali, invece, è stato coach in ‘Ora o mai più’. Mietta ha ricoperto lo stesso ruolo in ‘Star Academy’ e giurata in ‘All Together Now’ come Iva Zanicchi.

Io Canto generation: i concorrenti

Ad oggi, non sono stati ancora diffusi i nomi dei 24 concorrenti che si sfideranno a suon di note. Non appena li conosceremo, aggiorneremo immediatamente il post.

Io Canto Generation: quando inizia

Lo show va in onda, ogni giovedì, a partire dal 16 novembre 2023, per sei puntate, in prima serata su Canale 5.