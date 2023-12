Io Canto Generation, terza puntata 6 dicembre: anticipazioni e diretta

Questa sera su Canale 5, dalle 21:35, arriva il terzo appuntamento di Io Canto Generation. Il talent show musicale condotto da Gerry Scotti proporrà anche questa sera una sfida fra le sei squadre di giovani fra i 10 e i 15 anni. A giudicarli come sempre sarà la giuria formata Claudio Amendola, Orietta Berti, Michelle Hunziker ed, eccezionalmente per questa terza puntata, Chiara Tortorella. Al Bano, infatti, nella puntata di questa sera non sarà presente.

Io Canto Generation, terza puntata: anticipazioni

Se nelle precedenti due puntate a vedere eliminati due componenti della propria squadra sono state Mietta e Iva Zanicchi, a chi toccherà nella puntata di questa sera? Le squadre si sfideranno come sempre in quattro manche e chi finirà nella classifica totale in fondo vedrà i suoi componenti a rischio eliminazione. Decisivo sarà il giudizio del pubblico presente in studio, dopo che i giurati avranno indicato chi vogliono salvare.

Io Canto Generation, terza puntata: squadre e capisquadra

A capitanare le squadre sono Benedetta Carretta, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. Ecco come sono composte le sei squadre.

Squadra di Benedetta Carretta

Eric Koci, Maria D’Amato, Sofia Leto e Marta Viola

Squadra di Fausto Leali

Nicola Malizia, Sophia Marino, Samuele Spina e Andrea Urru

Squadra di Mietta

Elia Pedrini e Daniele Mattia Inzucchi (eliminate: Angelica Zina Cottone e Martina Di Domenico)

Squadra di Cristina Scuccia

Davide Di Domenico, Aurora Castellani, Rocco Pepe e Ashley Bocar

Squadra di Anna Tatangelo

Andrea Carpinteri, Lorenzo Sebastiano, Carola Boccadoro, Laura Pizio

Squadra di Iva Zanicchi

Nicole Corrente e Pietro Agnello (eliminati: Giulia Murrai e Lorenzo Zambolin)

Io Canto Generation, terza puntata: dove vederla in tv e in streaming

La terza puntata di Io Canto Generation andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21:35. In contemporanea l’appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. TvBlog seguirà in diretta con l’immancabile liveblogging la terza puntata di Io Canto Generation.