Dal 10 al 21 maggio 2023, si terrà l’ottantesima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il torneo ATP Masters 1000 di tennis, in scena al Foro Italico di Roma. Il torneo andrà in onda su Mediaset e Sky Sport.

Mediaset trasmetterà in esclusiva in chiaro il meglio del torneo maschile che vedrà protagonisti i tennisti azzurri Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Luca Nardi e Giulio Zeppieri e campioni del calibro di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Casper Ruud, Holger Rune, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime e Stefanos Tsitsipas.

Sul canale 20, da mercoledì 10 a giovedì 18 maggio, andrà in onda il miglior match della giornata. Sabato 20 e domenica 21 maggio, invece, in diretta su Italia 1, andranno in onda una semifinale e la finale.

La telecronaca delle gare sarà affidata a Giampaolo Gherarducci e Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Francesca Schiavone. Da Roma, inoltre, lo studio sarà condotto da Lucia Blini, sempre con la partecipazione di Francesca Schiavone. L’inviato sui campi per interviste e commenti sarà Federico Mastria.

Gli Internazionali d’Italia di tennis saranno visibili anche in streaming su SportMediaset e su Mediaset Infinity.

Per quanto riguarda Sky Sport, invece, il torneo andrà in onda interamente su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (e in streaming su NOW).

Ogni giornata sarà arricchita dagli approfondimenti live dallo Studio Speciale di Sky al Foro Italico, con Eleonora Cottarelli e gli inviati Stefano Meloccaro ed Angelo Mangiante.

Elena Pero e Luca Boschetto guideranno la squadra Sky dei telecronisti. I match saranno commentati e analizzati da Ivan Ljubicic, Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, Paolo Bertolucci e anche da Laura Golarsa, Stefano Pescosolido e Raffaella Reggi.

Ogni giorno alle ore 13, in diretta dal Foro Italico, andrà in onda l’edizione di Sky Sport 24, Il tennis è servito.

A Roma, infine, verrà realizzata anche una nuova puntata di Tennis Deejay con Melissa Satta, in onda da lunedì 15 maggio.

Internazionali d’Italia 2023 di tennis su Sky Sport: la programmazione

Mercoledì 10 maggio

dalle 11 alle 21

Prima giornata

Sky Sport Tennis e NOW (fino alle 20 anche Sky Sport Uno)

ore 21

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 21.30

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Giovedì 11 maggio

dalle 11 alle 22.30

Seconda giornata

Sky Sport Tennis e NOW (fino alle 20 anche Sky Sport Uno)

ore 22.30

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 23

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Venerdì 12 maggio

dalle 11 alle 21

Terza giornata

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 21

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 21.30

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Sabato 13 maggio

dalle 11 alle 22.30

Quarta giornata

Sky Sport Tennis e NOW (dalle 16.45 alle 20.45 anche Sky Sport Uno)

ore 22.30

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 23

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 14 maggio

dalle 11 alle 17

Quinta giornata – sessione diurna

Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 alle 22.30

Quinta giornata – sessione serale

Sky Sport Tennis e NOW (dalle 19.30 anche Sky Sport Uno)

ore 22.30

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 23

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Lunedì 15 maggio

dalle 11 alle 21

Sesta giornata

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 21

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 21.30

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Martedì 16 maggio

ore 11

Ottavi di finale – sessione diurna

Sky Sport Tennis e NOW (fino alle 17 anche Sky Sport Uno)

ore 18.30

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 19

Ottavi di finale – sessione diurna

Sky Sport Tennis e NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 23

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Mercoledì 17 maggio

ore 13

Primo Quarto di finale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 19

Secondo Quarto di finale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 21.30

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Giovedì 18 maggio

ore 15

Terzo Quarto di finale

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 20

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 20.30

Quarto Quarto di finale

Sky Sport Tennis e NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 23

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Venerdì 19 maggio

ore 13

Prima Semifinale Doppio

Sky Sport Tennis e NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 21

Seconda Semifinale Doppio

Sky Sport Tennis e NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 23.30

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Sabato 20 maggio

ore 12.30

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 13

Prima Semifinale Singolare

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 15

Seconda Semifinale Singolare

Sky Sport Tennis e NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.30

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 21 maggio

ore 13

Finale Doppio

Sky Sport Tennis e NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 16

Finale Singolare

Sky Sport Tennis e NOW

a seguire

Studio Tennis

Sky Sport Tennis e NOW

ore 19

The Insider

Sky Sport Tennis e NOW