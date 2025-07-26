Innocence cambia orario: quando e a che ora andrà in onda la soap Mediaset

A Cologno Monzese continuano a lavorare per irrobustire il fronte del preserale che a partire da questa settimana vede Enrico Papi confrontarsi con Sarabanda contro la concorrenza di Reazione a Catena, passato nelle mani di Pino Insegno. I dati finora confortano la mossa di allungare la durata de La forza di una donna.

Si è rivelata indovinata la decisione di piazzare una maratona di circa tre della dizi con Bahar fino alle 18:45. Cambiamenti in vista anche per quanto riguarda l’orario di messa in onda di un’altra soap turca: Innocence (Masumiyet il titolo originale), in onda su Canale 5 dal 12 luglio. Ecco quando andrà in onda Innocence.

Cambio orario per Innocence, quando andrà in onda la dizi Mediaset

Innocence ha esordito sulla rete ammiraglia Mediaset il 12 luglio, trasmessa ogni sabato e domenica pomeriggio subito dopo Beautiful. Da sabato 26 luglio si cambia orario anche per l’ultima dizi turca di Canale 5. Da oggi Innocence andrà in onda alle 17:45 nello slot che precede Sarabanda di Enrico Papi.

Scelta differente rispetto a La forza di una donna. Vale a dire niente “maratona” per Innocence. I film già programmati non risultano cancellati dal palinsesto pomeridiano di Canale 5, soltanto anticipati verso la metà del pomeriggio. La scelta è dunque quella di spostare Innocence alle 17:45 del sabato, appena prima dell’appuntamento con il game show musicale condotto da Enrico Papi.

Appare chiara l’intenzione di fare leva sulla soap per fare da traino agli ascolti di Sarabanda nella sfida contro uno dei programmi più forti dell’estate, Reazione a Catena, dopo il passaggio di testimone da Marco Liorni a Pino Insegno. La scommessa è quella di puntare sullo slancio di Innocence per dare più spinta a Sarabanda nel tentativo di “neutralizzare” Reazione a Catena.

Innocence, la trama della nuova soap turca di Canale 5

La storia alla base di Innocence riprende molti degli elementi drammatici tipici delle serie turche. Tutto ruota intorno alla vita di Bahar, una donna sposata e madre di due figli che cerca di proteggere Ela, la figlia diciannovenne che finisce per innamorarsi dell’uomo sbagliato. Il primo amore della ragazza infatti non è un coetaneo, magari uno studente universitario della sua età.

La vita di Ela – e anche quella di sua madre – cambia con l’inizio di una relazione tossica con Ilker, un uomo di trentacinque anni molto più grande di lei. È il capo di suo padre e sta per sposare un’altra donna. Bahar fa di tutto per proteggere la figlia da questo legame pericoloso, ma i suoi sforzi si rivelano inutili.

La trama di Innocence si ispira all’omicidio di Münevver Karabulut. Si tratta di un fatto di cronaca realmente accaduto in Turchia che ha visto coinvolta una ragazza giovane che si era legata a un uomo più maturo. L’idea di Mediaset appare chiara: usare la soap per fare da traino a Sarabanda e rendere il quiz più competitivo nella sfida a colpi di share contro Reazione a Catena, il game show di Rai 1 che può contare su una base solida di ascolti.