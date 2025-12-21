Incidente in diretta, attimi di paura per Mara Venier a Domenica In: cosa è successo ai Ricchi e Poveri VIDEO

Attimi di paura nello studio di Domenica In nella puntata del 21 dicembre 2025. Tutto è accaduto dopo l’annuncio di Mara Venier sulla presenza dei Ricchi e Poveri, tra gli ospiti della puntata pre-natalizia. Angela Brambati e Angelo Sotgiu erano pronti ad entrare in studio per raccontare al pubblico la loro storia e regalare emozioni musicali ma l’inizio è stato da dimenticare.

I Ricchi e Poveri, infatti, hanno rischiato tantissimo a causa di un incidente in studio che ha spaventato anche Mara Venier che, improvvisamente, si è ritrovata i propri ospiti catapultati sul pavimento. Panico tra gli addetti ai lavori in studio che poi sono riusciti a risolvere la situazione senza gravi conseguenze per i due artisti.

Incidente per i Ricchi e Poveri a Domenica In: ecco come stanno

Tra i tanti ospiti della puntata di Domenica In del 21 dicembre 2025, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, i due Ricchi e Poveri, hanno spaventato i telespettatori di Raiuno e il pubblico presente in studio. Dopo l’annuncio di Mara Venier, le porte si sono aperte per l’ingresso dei due artisti che, però, si sono ritrovati stesi sul pavimento.

Il primo a cadere è stato Angelo, seguito poi da Angela. Qualche incertezza tra gli spettatori e per la stessa Mara Venier che si è avvicinata ad entrambi. “Va tutto bene?”, ha subito chiesto la conduttrice. Lui ha rassicurato immediatamente la Venier mentre Angela, dopo essersi ripresa leggermente, ha ammesso di aver accusato il colpo.

“Ho preso una botta al meno, non sto bene” ha detto Angela. La causa della caduta è lo scalino che si trova all’ingresso e che i due artisti non hanno visto inciampando appena le porte si sono aperte. Mara Venier ha così chiesto se fossero stati avvisati della presenza del gradino. “Sì, ci hanno avvertito ma lo abbiamo dimenticato”, ha detto a questo punto Angelo mentre Angela ha fatto notare che l’altezza del gradino non aiuta ad evitare brutte cadute.

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Per permettere ai due ospiti di riprendersi, la Venier ha così lanciato una clip. Al rientro tutto è tornato alla normalità ma il video della caduta è diventato immediatamente virale scatenando i commenti degli utenti sui social. “Io che mi preparo al 2026″, ha scherzato un utente. “Io quando dico alla mia amica entriamo, ma non facciamoci notare”, aggiunge una ragazza. E ancora: “Sto per soffocare”, “E quel gradino da dove esce?”, “Visto in diretta è stata una bomba”.