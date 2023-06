In Onda, per Parenzo e De Gregorio saluti e abbraccio finale: “Continueremo ad amarci, a distanza”

Un addio, più che un arrivederci. L’ultima puntata stagionale di In Onda porta con sé anche il commiato di David Parenzo e Concita De Gregorio. I due conduttori hanno accolto Luca Telese e Marianna Aprile, che guideranno il programma per tutta l’estate, ma allo stesso tempo si sono congedati – con tanto di caloroso abbraccio – come se a settembre un loro ritorno non fosse previsto.

“Abbiamo imparato davvero a volerci molto bene”, ha affermato Parenzo mentre scorrevano i titoli di coda. Un attestato di stima nei confronti della De Gregorio, raccolto dalla diretta interessata: “Continueremo ad amarci, a distanza. Non perdiamoci di vista, da qualche parte ci vedremo in giro, sempre su questa rete. È stato un grande piacere passare questi due anni con voi, grazie”.

Parole che descrivono un’esperienza giunta a conclusione, dopo oltre 250 appuntamenti. Se per Parenzo si potrebbero aprire le porte de L’Aria che tira, con la poltrona lasciata libera da Myrta Merlino, andrà invece capito quale sarà il destino dell’ex direttrice de L’Unità, che comunque non dovrebbe spostarsi da La7.

Nel corso della puntata, la De Gregorio ne ha anche approfittato per sottolineare gli alti ascolti ottenuti sabato sera, in occasione del lungo speciale dedicato alla situazione russa.

“Chi si loda si imbroda, però ieri più di un milione di persone sono state con noi per un tempo molto lungo. Una puntata molto lunga, per i cultori della materia gli ascolti sono stati del 7,2%, che per un programma fatto in casa, una torta della nonna fatto con le mele che ci sono, è davvero un grande risultato”.

In realtà a totalizzare 1.029.000 spettatori, col 7,16% di share, è stato solo il blocco tradizionale di access prime time, trasmesso dalle 20.45 alle 21.15. A seguire, il segmento allungato fino alle 22.25, ha raccolto 832 mila spettatori e il 5,7%.