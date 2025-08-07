Imma Tataranni nuova stagione, chi prenderà il posto di Calogiuri: le anticipazioni

Una novità importante (e un po’ dolorosa) sta per stravolgere l’equilibrio di una delle fiction più amate di Rai 1.

Chi segue Imma Tataranni dalla prima stagione sa che ogni svolta, anche la più piccola, può cambiare il corso degli eventi in modo inaspettato. Ecco, stavolta non si parla solo di colpi di scena, ma di una vera e propria assenza che si farà sentire. Una figura centrale, uno di quei personaggi che sembrano indispensabili, non tornerà nella nuova stagione.

La serie ha saputo crescere stagione dopo stagione, trovando un equilibrio perfetto tra ironia, intensità e paesaggi mozzafiato (Matera ha un ruolo quasi da protagonista, ormai). E tra un interrogatorio e un’indagine, ci siamo tutti affezionati ai volti familiari della squadra di Imma, diventati, un po’ alla volta, parte delle nostre serate.

È proprio per questo che ogni cambiamento di cast ha un peso specifico, una specie di vuoto da riempire con nuove trame. Anche se, diciamolo, certi addii non si rimpiazzano facilmente. Il bello (e a volte il brutto) di una fiction longeva è che il pubblico sviluppa un legame affettivo con i personaggi.

Non si tratta solo di seguirne le vicende, ma di sentirli crescere, sbagliare, amare. Ogni scelta narrativa, allora, non è mai neutra: sposta equilibri, accende discussioni, lascia domande aperte. E qui parliamo di un personaggio che, in quattro stagioni, ha fatto molto più che recitare la sua parte: è entrato nel cuore degli spettatori.

Un addio che pesa più del previsto

Come riporta Elle Alessio Lapice, volto del maresciallo Calogiuri, non sarà nella quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. L’ha confermato lui stesso in un’intervista a Repubblica, e le sue parole non sono certo leggere. “Mi mancherà tutto”, ha detto, e non sembra una frase detta per circostanza. Dopo sette anni nei panni di Calogiuri, la scelta di dedicarsi ad altri progetti tra cinema e tv segna la fine di un’epoca per lui, ma anche per noi spettatori.

Il legame con il personaggio, con il cast, con Matera… tutto è stato parte integrante di un percorso che l’attore ha vissuto con intensità. Ha raccontato dell’ultima scena girata con Vanessa Scalera come di un momento durissimo: lacrime vere, abbracci sinceri, un addio che era anche personale. “Era l’addio nell’addio”, ha detto. Ed è difficile non percepire la verità dietro queste parole. La chiusura di un cerchio, sì, ma anche il segno che certi ruoli lasciano il segno, a chi li interpreta e a chi li guarda da casa.

Una nuova direzione (e forse nuovi cuori in gioco)

L’uscita di scena di Calogiuri, inevitabilmente, spingerà la serie verso nuovi equilibri narrativi. Il maresciallo non era solo una figura professionale nel mondo di Imma, ma anche un punto centrale nella sua vita privata. E il pubblico lo sa bene, visto che la loro relazione ha fatto discutere parecchio, soprattutto per quella differenza d’età su cui si sono spese fin troppe parole. Vanessa Scalera ne ha parlato a Sanremo 2025, senza troppi filtri: “L’età non conta, l’attrazione è umana”.

Ora che il triangolo tra Imma, Calogiuri e Pietro sembra archiviato, si aprono nuove possibilità sentimentali per la protagonista. La quarta stagione si era già chiusa con un segnale: il riavvicinamento con Pietro. Una scelta narrativa che, chissà, potrebbe riportare Imma a casa, o forse spingerla ancora altrove. Di certo, il cuore della serie è pronto a battere in una nuova direzione. Ma per sapere quale… toccherà aspettare un po’.