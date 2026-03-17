Imma Tataranni, anticipazioni prossimo episodio 22 marzo: Diana soffia il posto a Giulietta

Il 22 marzo 2026 segna il ritorno su Rai1 dell’amata serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che, per la sua quinta stagione, riprende le vicende della tenace Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera, il sostituto procuratore di Matera.

La serie, ispirata ai gialli di Mariolina Venezia, ha conquistato il cuore dei telespettatori con la sua combinazione di mistero, dramma e umorismo.

Quest’anno, oltre al ritorno del cast storico, si aggiungono due nuove e straordinarie presenze: Rocco Papaleo, che entra nel ruolo del procuratore capo Altiero Galliano, e Lodo Guenzi, noto cantante de Lo Stato Sociale, che interpreta un personaggio misterioso.

La trama della terza puntata: tensioni personali e nuovi misteri

La terza puntata della stagione, intitolata “La colpa si sconta vivendo“, si apre con un pranzo nella comunità Bandusia, dove Imma si scontra apertamente con la sua fondatrice, la Piacentini.

La tensione tra le due è palpabile e si manifesta in un confronto diretto che rivela una profonda antipatia reciproca. Tuttavia, la discussione viene interrotta da una telefonata urgente dalla procura: il corpo di Marco Pignatelli, un avvocato che aveva recentemente perso la figlia Gloria, è stato trovato al Parco Paradiso.

La sua morte è sospetta e avvolta da mistero, aprendo nuove indagini per Imma e il suo team.

Nel frattempo, Diana scopre un manuale che rivela le aspirazioni professionali di Imma, scoprendo che la sua amica aveva programmato di diventare procuratore capo.

Questo tradimento la ferisce profondamente, specialmente quando, a sua insaputa, Diana finisce per “soffiare” il posto a Giulietta nella procura.

Tuttavia, dopo un confronto con Imma, Diana comprende le motivazioni che l’hanno spinta a prendere determinate decisioni, e alla fine è proprio Imma a suggerirle un’opportunità nella procura di Milano.

Parallelamente, Filomena porta Luciano a casa, mentre Imma si concede una gita a cavallo con Mike, un momento che non passa inosservato a Pietro, che si lascia sopraffare dalla gelosia.

Inoltre, Fossati aumenta la pressione su Pietro per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, mettendo a rischio la sua stabilità personale e professionale.