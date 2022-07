“Mara Venier ha iniziato a seguirmi tempo fa, mi ha contattato in direct e mi ha invitato a Domenica In, l’ho conosciuta, è una delle persone della televisione più alla mano. Orietta Berti mi vuole proprio bene, ma ho ottimi rapporti sui social anche con Bianca Atzei, Stefano De Martino, Andrea Delogu, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Francesca Fagnani, inoltre ho collaborato con Alfonso Signorini e Barbara d’Urso“. A parlare è Marco Marfella e se il suo nome non vi suona familiare, vi aiutiamo noi. Marco Marfella, in arte IlMenestrelloh (rigorosamente tutto attacco e con l’h finale). Meglio ora?

Nato in provincia di Napoli nel 1992, Marfella è giornalista e digital creator e ogni giorno su Instagram, Facebook e Twitter intrattiene con la sua ironia oltre 600.000 follower. IlMenestrelloh è anche autore del libro Io Scioccobasito, edito da Mondadori:

Se mi chiedi che lavoro faccio, fatico a definirlo io stesso, ma di sicuro è un lavoro vero visto che ho partita Iva, pago le tasse e sono iscritto ad una cassa previdenziale. Mi definisco più digital creator che influencer, ma qualche volto riesco a scovare notizie che poi diventano virali, per esempio la presunta lite tra Amadeus e Sabrina Ferilli a Sanremo è partita da me.

IlMenestrelloh è come Trash Italiano?

Rispetto a Trash Italiano, che attualmente sta facendo parecchie adv con aziende televisive, sono meno ‘pagina’ e più profilo personale. Mi diverto a commentare i programmi televisivi con meme, ma ultimamente sto pubblicando molti più contenuti che mi riguardano da vicino, mentre la parte più magazine della mia attività l’ho spostata su un altro account Instagram, @rispsulmio.

È la tv che ti cerca o sei tu che cerchi la tv?

È capitato di collaborare sui social con programmi televisivi, per esempio con Live non è la d’Urso, Grande Fratello, The Voice, La dottoressa Giò, All together now…

“Collaborare”… cioè remunerato?

In alcuni casi – Dottoressa Giò e All together now – erano attività social che prevedono un budget, sì. Ma ultimamente sono sempre di meno.

Altro?