Ilary Blasi, la villa da 18 milioni di euro: campi da tennis, piscina. La reggia della conduttrice

Gemini ha detto Dentro la reggia di Ilary Blasi all’Eur: tutti i segreti della villa da 18 milioni di euro tra lusso e cinema privato.

Nel panorama del luxury real estate capitolino, poche abitazioni possono vantare la forza narrativa della villa di Ilary Blasi.

Situata nel cuore dell’Eur, tra le geometrie razionaliste di un quartiere che è esso stesso un simbolo di potere e modernità, questa residenza da 1.500 metri quadrati rappresenta molto più di un semplice indirizzo di prestigio.

Con oltre venticinque stanze e un valore stimato che si aggira intorno ai 18 milioni di euro, la casa è diventata negli anni il set naturale di una delle saghe più seguite dello spettacolo italiano, trovando una consacrazione definitiva anche sul piccolo schermo grazie al documentario Netflix Unica.

Varcare la soglia di questa reggia significa immergersi in un’estetica dominata da marmi lucidi e arredi di design, dove ogni dettaglio è pensato per coniugare l’opulenza alla funzionalità di un vero e proprio resort privato.

La struttura non si limita a offrire spazi abitativi convenzionali, ma si sviluppa attraverso una serie di ambienti dedicati all’intrattenimento e al benessere che nulla hanno da invidiare alle grandi ville di Hollywood.

Un ecosistema di lusso tra sport, relax e alta tecnologia

La concezione della villa risponde a un’idea di comfort assoluto che abbraccia ogni aspetto della vita quotidiana. Il piano dedicato al benessere ospita infatti una spa completa e una palestra professionale, affiancate da una piscina interna che permette di godere del relax in ogni stagione dell’anno, parallelamente alla scenografica vasca esterna immersa nel giardino.

La vocazione sportiva della proprietà prosegue all’aperto, dove la superficie verde ospita campi da tennis, calcetto e padel, trasformando l’area esterna in un centro sportivo d’élite a chilometro zero.

All’interno, la vita privata della showgirl e dei suoi figli si snoda tra saloni di rappresentanza e aree gioco, includendo una sala cinema privata per proiezioni in totale privacy e una stanza dedicata alla memoria storica dei successi sportivi che hanno segnato la famiglia.

Il grande ritorno: Ilary Blasi si riprende la scena al timone del Grande Fratello

Dopo una pausa dai riflettori che ha fatto molto rumore, il 2026 segna l’anno della “restituzione” per la regina dell’Eur, che torna finalmente a casa, nello studio che l’ha consacrata come conduttrice di punta della realtà Mediaset.

La nuova edizione del Grande Fratello vede infatti il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, un rientro attesissimo dai fan dopo un periodo di stop televisivo che è servito alla showgirl per ricaricare le pile e metabolizzare i cambiamenti della sua vita privata.

Con il suo stile schietto, l’ironia tagliente e quella capacità unica di bucare lo schermo, Ilary si riprende lo scettro del prime time, dimostrando che, nonostante le tempeste mediatiche e le lunghe assenze, il pubblico non ha mai smesso di aspettare la sua proverbiale frase di apertura.