Ilary Blasi cade dallo sgabello a L’Isola dei Famosi 16 (video)

Divertente fuori programma stasera a ‘L’Isola dei Famosi 16‘. Nell’ultima puntata in onda, lunedì 16 maggio 2022, Ilary Blasi è stata, inconsapevolmente, la protagonista di un siparietto che, per fortuna, è finito in maniera goliardica.

Durante la nomination di Estafania, la conduttrice si è tuffata letteralmente in avanti cadendo dallo sgabello d’ordinanza quando ‘si fa una certa’. Tempestivo l’intervento dei due opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e di Gustavo Rodriguez che hanno tirato su la padrona di casa del reality di Canale 5 consentendole di terminare, con il sorriso, la tornata di nomination.

La caduta di Ilary Blasi

La presentatrice ha voluto rassicurare tutti. Il tonfo non le ha procurato alcun danno fisico:

Blasi: “E’ tutto apposto. Sto bene. Mi sono sbilanciata. Grazie Gustavo (Rodriguez, ndb) che è venuto subito in soccorso. Che carino. Voi ci avete messo mezz’ora. Invece, Gustavo da lì ha fatto uno scatto”.

Savino: “Il problema è che sta roba qua (si riferisce all’abito indossato stasera) pesa 9 chili. Se ti sporgi in avanti, cadi. E’ fisica. Zequila mi meraviglio di te, tu in genere su questa roba sei il primo. Da te non me l’aspettavo.

Zequila: “Io pensavo che fosse uno scherzo”.

Anche Alvin, in collegamento dall’Honduras, ha voluto esorcizzare lo spavento scherzando con Ilary Blasi che, anche in questo imprevisto ha dimostrato le sue doti da intrattenitrice. Come si dice in questi casi… tutto è bene quello che finisce bene!!!