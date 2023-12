La storia tra Ilaria Iacoviello e Sky Tg24 termina dopo 18 anni. Con l’ultima edizione delle ore 13 di domenica scorsa, 17 dicembre, si è chiuso un capitolo di storia professionale per uno dei volti storici e rappresentativi della all-news. La giornalista si è congedata dal pubblico senza nascondere una certa commozione nel leggere la sua ultima notizia, legata alla Coppa del Mondo di Sci.

Una cosiddetta ‘macchia’ in gergo tecnico (la conduttrice dà la notizia mentre scorrono le immagini inerenti al fatto) che non riesce a dire in modo corretto, la voce tremolante, l’emozione che cresce con l’avvicinarsi dell’arrivederci: “Insomma, non sono riuscita a leggere correttamente questa macchia, ma dovete scusare l’emozione – dice la Iacoviello – questa è la mia ultima conduzione“.

Poi ne approfitta per fare i ringraziamenti ai compagni di lavoro : “A Sky, Sky Tg24. È stata veramente una lunga storia d’amore, 18 anni che non si dimenticano, però ci rivedremo” e l’in bocca al lupo al futuro che sarà: “a tutti, a me, a voi, a Sky Tg24“. Gli auguri di buone feste da parte della giornalista, profondamente commossa, sono state l’ultimo saluto agli spettatori della rete prima di lasciarsi andare alle emozioni del momento (QUI IL VIDEO INTEGRALE).

Emozioni condivise anche con i suoi followers. Seguita da quasi 5mila users sul suo profilo Instagram, ha ringraziato i suoi seguaci “per tutti i meravigliosi messaggi che mi state mandando! Mai avrei pensato ad un affetto così grande! Sono davvero commossa“.

Come detto dalla stessa giornalista, presto la rivedremo. A questo punto: quali saranno i prossimi progetti? Quale sarà la nuova casa professionale che l’accoglierà? In attesa di risposte per il futuro, buona fortuna a Ilaria Iacoviello per ciò che verrà.