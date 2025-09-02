Ilaria D’Amico: età, dove vive, laurea, Buffon e figli. Tutto sulla giornalista

Ilaria D’Amico è tra i personaggi più amati della tv italiana. Nata nel 1973 e originaria di Roma, ha studiato Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza e ha iniziato in primis a muovere i primi passi nell’avvocatura come avvocato penalista. In seguito si è approcciata alla carriera nella magistratura, in modo da evitare la difesa di imputati di cui non approvasse il comportamento. I suoi studi sono terminati a quattro esami dalla laurea nel 1997, dopo che è stata selezionata da Renzo Arbore, conosciuto tramite l’amico di famiglia Arnaldo Santoro, che l’ha voluta a Rai International nel programma La giostra del gol.

I primi passi e il successo

Qualche tempo dopo, alla D’Amico è stata affidata la conduzione degli speciali relativi ai mondiali del 1998 e in seguito agli europei del 2000. Nel 2002 si è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti ed è sbarcata su Rai Tre nel programma Cominciamo bene Estate. Nello stesso anno c’è stato anche il lavoro sulla piattaforma satellitare Stream con il programma W l’Italia, programma di intrattenimento giornalistico con Sandro Curzi e Vittorio Feltri. Ha inoltre condotto una stagione di Italia che vai e Timbuctu su Rai 3, mentre per Mediaset è apparsa nella stagione di debutto di Campioni, il Sogno su Sky Tg24. La conduttrice ha terminato, nel 2018, la conduzione di Sky Calcio Show per passare alla trasmissione di approfondimento della Champions League. Nel 2020 ha invece lasciato Sky Sport.

Ilaria D’Amico è stata anche attiva nel mondo cinematografico, e ha lavorato come doppiatrice nel film anglo-americano Eragon di Stefen Fangmeier. L’anno successivo ha invece co-condotto la Notte degli Oscar per Sky Cinema insieme ad Alessia Ventura e Nicola Savino. Nel 2008 ha interpretato sé stessa nel film L’allenatore nel pallone 2 di Sergio Martino, e ha anche prestato il proprio volto alla propaganda per la partecipazione ai referendum abrogativi della discussa Legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Nel 2012 ha debuttato come scrittrice con il romanzo Dove io non sono, pubblicato da Bompiani e ambientato nel New Jersey di metà anni ottanta.

La vita privata

La conduttrice ha affrontato un terribile lutto nel 2020, quando è venuta a mancare sua sorella Catia a causa di una malattia. Ilaria è inoltre stata legata sentimentalmente all’imprenditore Rocco Attisani, padre del maggiore dei suoi due figli e da cui si è ben presto separata. Nel 2013 ha invece iniziato la sua storia con il calciatore Gianluigi Buffon, con cui ha avuto nel 2016 il figlio Leopoldo Mattia.