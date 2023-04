Il Volo – Tutti per Uno: due serate evento su Canale 5 con la partecipazione di Federica Panicucci

A maggio, in esclusiva, in prima serata, su Canale 5, due serate evento con ‘Il Volo – Tutti per Uno’. Uno spettacolo eccezionale in cui il trio, formato da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, regalerà ai propri fan momenti inediti ed emozionanti, ripercorrendo tutte le tappe della loro sfolgorante carriera. Attesi tanti ospiti che calcheranno, con loro, il prestigioso palco dell’Arena di Verona. Partecipa Federica Panicucci.

Il Volo – Tutti per uno: gli ospiti

Saranno presenti nomi eccellenti della musica e dello spettacolo come Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Vendetti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello. I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da Friends & Partners. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Il Volo – Tutti per uno: i biglietti

Il gruppo, pochi mesi fa, sui propri social, ha annunciato la vendita dei biglietti per i due concerti all’Arena di Verona.

Il Volo – Tutti per uno: quando va in onda?

Le registrazioni dello show de Il Volo sono previste per l’1 ed il 3 maggio 2023 all’Arena di Verona. Come anticipato, pochi giorni fa, da DavideMaggio, la messa in onda delle due serate è prevista per il 21 e 28 maggio 2023.