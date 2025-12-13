Il Volo, tutte le curiosità sul trio: gli esordi, le fidanzate, i figli, dove vivono, profilo Instagram

Continua il successo strepitoso de Il Volo, il trio canoro formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Apprezzato e seguito in tutto il mondo, ogni evento – anche quelli oltreoceano – che vede protagonisti i tre tenori raggiunge il sold out in pochissimo tempo.

Amici prima che colleghi non si conoscevano prima di partecipare al programma televisivo che li ha resi noti. Il trio è nato nel 2009 quando hanno partecipato alla seconda edizione del talent show Ti lascio una canzone. All’epoca Piero Barone aveva appena 16 anni mentre Ignazio e Gianluca 14 anni. L’intuizione di unirli in un giovane trio canoro fu di Roberto Cenci, regista del programma che preferì questa unione, probabilmente più appetibile dal punto di vista televisivo. E oggi, dopo 16 anni dalla loro partecipazione allo show, si può affermare con assoluta certezza che ci aveva visto giusto.

Il Volo, tutto quello che c’è da sapere sui tre giovani artisti

Dopo la partecipazione a Ti lascio una canzone, dove furono soprannominati “i tenorini” per la loro giovanissima età, i tre ragazzi hanno attirato l’attenzione di due famosi produttori discografici, Michele Torpedine e Tony Renis. Viene così pubblicato il primo album internazionale del trio, che all’epoca aveva scelto come nome “The Tryo”, partecipando anche all’incisione di We Are The World 25 for Haiti, canzone il cui devoluto è stato destinato alla popolazione colpita dal terremoto di Haiti.

Da quel momento il successo de Il Volo, nome che nato con l’uscita dell’omonimo album del 2010, non si è più arrestato. Nel 2015 hanno vinto il Festival di Sanremo e si potrebbe dire con assoluta certezza “tutto il resto è storia”. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono considerati oggi delle vere e proprie star internazionali, la loro musica unisce un pubblico vastissimo. Ma cosa si sa della loro vita privata?

I tre tenori, nonostante viaggino molto per lavoro, sono rimasti legati alla loro terra originaria. Così Ignazio Boschetto vive a Marsala, dove ha una bellissima casa che condivide con la moglie, la modella italo-venezuelana Michelle Bertolini. Anche Piero Barone ha scelto di vivere in Sicilia, a Naro, in provincia di Agrigento, dove ha una meravigliosa dimora. Infine Gianluca Ginoble ha scelto di restare in Abruzzo, vicino alla sua famiglia, qui ha una villa completamente immersa nel verde a Montesilvano, in provincia di Pescara.

Tutti e tre i giovani artisti sono molto riservati per ciò che riguarda la sua vita privata. Per quanto riguarda Gianluca Ginoble le ultime voci di gossip parlano di una nuova compagna che sarebbe arrivata dopo la storia importante con Eleonora Venturini Storaro, pare che abbia voltato pagina. Piero Barone, invece, dopo un flirt avuto con Veronica Ruggieri, giornalista de Le Iene e Valentina Allegri, figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri, sarebbe single. Tempo fa l’aveva confessato lui stesso a Silvia Toffanin, raccontando di non aver ancora trovato la sua anima gemella. L’unico membro de Il Volo ad avere figli è Ignazio Boschetto, che ha avuto il suo primo figlio, Gabriele, lo scorso settembre.

Il Volo ha un profilo su Instagram legato al trio musicale che conta 956mila followers, qui ci sono tutte le immagini legate alle loro esibizioni e alle attività professionali del gruppo. I tre tenori, poi, hanno i loro profili personali Instagram, anche questi seguitissimi, Gianluca Ginoble ha un seguito di 862mila followers, Piero Barone di 625mila followers e Ignazio Boschetto di 581mila followers.