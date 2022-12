Rimandato il tradizionale Concerto di Natale all’1 gennaio – si chiamerà Concerto di Natale per la Pace – su Canale 5 alla Vigilia alle 21.20 andrà in onda Il Volo – Natale a Gerusalemme, un concerto del trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble dalla Città Santa.

Accompagnati dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, i due tenori e un baritono dalla popolarità ormai mondiale si esibiscono sul palco allestito sotto la Torre di Davide. Naturalmente eseguiranno brani tipici della tradizione natalizia, ma non mancheranno incursioni nella contemporaneità, come l’indimenticabile cover di Happy Xmas (War is over) di John Lennon e Yoko Ono, peraltro loro ultimo singolo.Il concerto è prodotto da Michele Torpedine, ormai da anni al fianco de Il Volo.

Il Volo: da Ti lascio una canzone ai due Festival di Sanremo

Il gruppo si è costituito nel 2009 nel corso della seconda edizione di Ti lascio una canzone, il baby talent condotto negli anni Dieci del Duemila da Antonella Clerici.

Dodici gli album pubblicati di cui sette in studio, con i tre ragazzi che girano il mondo inanellando duetti con le più grandi celebrità della musica del globo terracqueo, come per esempio Barbra Streisand.

Al di là della notorietà all’estero, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto in Italia fino al 2015 non avevano ancora sfondato: ci riescono quello stesso anno partecipando per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Grande amore, scritto anche da Francesco Boccia, per intenderci quello che cantava Turuturu nel pezzo festivaliero del 2001 nel duo Francesco e Giada. Il primo posto si rivela un’impresa facile facile, con i tre che si vanno a prendere anche la medaglia di bronzo all’Eurovision Song Contest, nonostante forse da loro ci si aspettasse qualcosa di più.

Il trio decide di tornare sul palco del Teatro Ariston quattro anni dopo, nel 2019, con Musica che resta, brano che vanta parecchi autori, tra i quali anche Gianna Nannini. Medaglia d’argento anche questa volta, dato che il secondo posto va ad Ultimo, mentre a vincere è Mahmood. Nel 2022 sono ospiti dell’Eurovision Song Contest in Italia a Torino.

Il Volo – Natale a Gerusalemme: dove vederlo

Il concerto di Boschetto, Ginoble e Barone andrà in onda su Canale 5 dalle 21.20, ma sarà anche disponibile in livestreaming su Mediaset Infinity.