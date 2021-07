Per Pif è ora di riprendere in mano la telecamera e di viaggiare dentro nuovi mondi, da esplorare e da raccontare al pubblico. E’ Sky Documentaries, il nuovo canale inserito nell’offerta basic di Sky raggiungibile alla posizione 122 o 402, a riportare in tv Il Testimone, titolo cult passato da Mtv a Tv8 e che ora approda sulla pay tv con nuove puntate. Per inaugurare Sky Documentaries, questa sera, 1° luglio 2021, alle 21:15 andrà in onda la prima puntata: per vedere le altre, però, dovremo aspettare ottobre.

E così, a Pierfrancesco Diliberto (Pif, appunto) l’onore e l’onere di accendere il canale che sarà dedicato ai programmi di approfondimento e di inchiesta. “L’idea di rifare Il Testimone”, ha raccontato il direttore di Sky Documentaries Roberto Pisoni durante la conferenza stampa di presentazione dei quattro nuovi canali Sky, “si deve al fatto che il suo approccio è quello giusto per raccontare la realtà, da dentro, con curiosità, senza pregiudizi”.

Il testimone 9, si parte con la famiglia Regeni

1

Il debutto della nona stagione de Il Testimone (prodotta da, società del gruppo Fremantle) è dedicato alla vicenda di, che Pif ha da sempre a cuore. Oltre al racconto dei fatti, nel corso della puntate sarà restituito un ritratto personale del ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016.

Pif ha quindi incontrato la signora Paola Regeni ed il signor Claudio Regeni, i suoi genitori, che hanno ricordato il figlio anche tramite alcuni episodi che aiuteranno a conoscerlo meglio oltre la tragica vicenda che lo ha coinvolto. Presenti anche alcune testimonianze con cui sarà fornito un quadro completo di ciò che accadde a Giulio.

La vicenda di Regeni vide Pif protagonista di un’iniziativa legata al recupero della bicicletta del giovane ricercatore, che si trovava ancora a Cambridge. Insieme ad alcuni giornalisti de La Repubblica, fu lui ad andare a recuperarla ed a consegnarla ai genitori. “La cosa bella dei suoi genitori”, ha detto Pif durante la conferenza stampa, “è che rifiutano l’idea del genitore afflitto, sono cittadini attivi, sono ‘scomodi’ perché vogliono la verità. E ci stanno riuscendo, con un processo impensabile cinque anni fa. E’ una lezione di umanità incredibile”.

Le altre puntate de Il Testimone 9

Come detto, le altre puntate de Il Testimone andranno in onda ad ottobre, ma Sky ha già anticipato alcuni dei temi che saranno affrontati. In un episodio, ad esempio, Pif si recherà a Lampedusa, per raccontarne il continuo contrasto tra la bellezza del paradiso turistico ed il dramma dell’immigrazione, ma anche l’umanità intraprendente e consapevole dei lampedusani.

In un’altro episodio, invece, lo vedremo entrare nella Scuola Allievi di Peschiera Del Garda, dove si istruiscono i futuri poliziotti e poliziotte. Pif cercherà di scoprire sogni e motivazioni di chi frequenta la scuola e coronerà il suo sogno di imparare a guidare una volante e ad fare un’irruzione.

La stagione proseguirà con un tema molto caro a Pif, ovvero la lotta alla mafia (a cui ha anche dedicato un film, “La mafia uccide solo d’estate”, poi diventata una serie tv in due stagioni per Raiuno): numerose le storie che saranno raccontate in questa puntata, in particolare quella delle sorelle Pilliu, che Pif ha raccontato nel libro “Io posso. Due donne sole contro la mafia”, scritto con Marco Lillo (edito da Feltrinelli e disponibile anche in e-book). Una storia che vede sommarsi ai classici meccanismi della sopraffazione mafiosa il grottesco di un racconto kafkiano, quello del rapporto tra lo Stato e le signore Pilliu, riconosciute sì come vittime, ma multate e inseguite come colpevoli.

Previste anche altre storie ed altre interviste (tra cui, come rivela lo stesso Pif nel video che potete vedere in alto, una al Presidente della Camera Roberto Fico). Il format non cambia: Pif viaggia accompagnato dalla fedele telecamera a mano, che fornisce una rappresentazione realistica e senza filtri di quello che Pif vuole raccontare al pubblico.