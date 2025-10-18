“Il sosia di Stefano De Martino”. Chi è Alec Magni Baraldi

Da “Affari Tuoi” a “La Volta Buona”: chi è il giovane che somiglia incredibilmente al conduttore napoletano e che sogna un futuro in televisione.

Per molte persone sembrano fratelli separati alla nascita, due gocce d’acqua: da una parte Stefano De Martino e dall’altra colui che se fino a poco tempo fa era un perfetto sconosciuto, oggi viene definito il suo sosia, ossia Alec Magni Baraldi. Il pubblico di Rai 1 lo ha conosciuto il 12 gennaio 2025, quando ha partecipato come concorrente a Affari Tuoi.

Tuttavia non fu tanto la sua performance al celebre “gioco dei pacchi”, a captare l’attenzione delle persone a casa e in studio, piuttosto la sua incredibile somiglianza con il con il conduttore. La sua storia, diventata virale sui social, è tornata alla ribalta dopo la recente ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo, dove Alec ha raccontato con ironia e leggerezza come la sua vita sia cambiata dopo quell’esperienza televisiva.

Per molti, infatti, è “il fratello di Stefano De Martino”, tanto che spesso viene fermato per strada da chi vuole una foto o un selfie con lui. Una notorietà inaspettata, che ha travolto questo giovane di 25 anni proveniente da Castelvetro di Modena.

Tutto su Alec Magni Baraldi

Durante la puntata de La Volta Buona, Alec ha ripercorso la sua esperienza ad Affari Tuoi. Una partita sfortunata, la sua: alla fine del gioco, nel suo pacco era rimasto soltanto un euro. “Spero che ti porti tanta fortuna e sia il primo di tanti euro”, gli disse Stefano De Martino, che lo soprannominò “il mio sosia”, riconoscendo per primo la sorprendente somiglianza. Da allora, il paragone è diventato una costante nella vita di Alec: “Mi chiamano Stefanino, il fratello di Stefano. Mi fanno: ‘Tu sei il bro?’. Lui mi chiamava in questo modo, quindi adesso mi salutano e mi chiedono di fare foto” ha raccontato divertito.

Dietro la popolarità improvvisa, Alec Magni Baraldi resta un ragazzo con i piedi ben piantati per terra. Si sveglia ogni giorno alle sei del mattino per seguire le lezioni di Biotecnologie Mediche, corso di laurea magistrale che frequenta dopo aver conseguito la triennale. La sua passione per la scienza convive con un grande interesse per la comunicazione e la tv, un mondo che non esclude di voler esplorare di nuovo in futuro.

Anche tra i banchi universitari, però, la sua avventura televisiva continua a far sorridere: “”Ho tre o quattro gruppi Whatsapp che si chiamano “Affari Nostri” con la mia fotografia e quella di Stefano”, ha confidato con simpatia. Un segno che quella partecipazione, nonostante l’esito sfortunato, gli ha lasciato più di quanto avrebbe mai immaginato.

A giudicare dalla simpatia e dalla naturalezza con cui Alec affronta il piccolo schermo, quel singolo euro potrebbe davvero essere stato l’inizio di qualcosa di più grande. Perché, a volte, basta una somiglianza e una buona dose di sincerità per conquistare il pubblico e aprire la porta a nuove opportunità televisive.