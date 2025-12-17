Il ritorno di Sandokan con Kabir Bedi: dove vederlo in Tv

L’ultima puntata de Sandokan, con protagonista Can Yaman, ha conquistato una platea di oltre 4 milioni di telespettatori, raggiungendo un notevole 25,4% di share. Ebbene, se siete già in crisi d’astinenza rispetto alle peripezie del fascinoso pirata, sappiate che stasera avrete l’opportunità di placare la vostra curiosità.

Can Yaman, l’amatissimo attore, dato nuova linfa alla leggendaria figura di Sandokan, ha raccontato il suo approccio al personaggio in una recente intervista. La sua interpretazione ha riscosso il plauso di molti, facendo appassionare nuove generazioni a questa figura mitica, che si pensava potesse attecchire poco sulle nuove generazioni.

Il ritorno di Sandokan

Ma se la prima stagione di Sandokan ha lasciato il segno, per chi non riesce a separarsi dalla “Tigre della Malesia”, una nuova occasione di rivivere le avventure del celebre pirata è in arrivo. Stasera, infatti, va in onda Il ritorno di Sandokan su CINE34, con un’imperdibile maratona che coprirà tutte le quattro puntate della miniserie in onda a partire dalle 21. Un appuntamento che è un omaggio al passato, ma anche una finestra sul presente, con Yaman che ha saputo ridare vita a questo personaggio iconico.

In attesa della seconda stagione di Sandokan (le riprese sono previste tra la primavera e l’estate del 2026), Il ritorno di Sandokan rappresenta un salto nel passato, una co-produzione italo-tedesca che rievoca lo sceneggiato storico del 1976. La miniserie del 1996, diretta da Enzo G. Castellari, ha visto l’indimenticabile Kabir Bedi nei panni del protagonista, dando vita a un’epopea che ancora oggi, anche grazie alle gesta di Can Yaman, continua a affascinare gli spettatori di ogni età.

Con un budget di 15 miliardi di vecchie lire e girata tra Mysore e Madras, Il ritorno di Sandokan aveva mantenuto intatto il fascino della serie originale, con la stessa intensità e lo stesso spirito di avventura. Tra i volti noti del cast spiccano Mandala Tayde, Romina Power, Franco Nero e Fabio Testi, che aveva preso il posto di Philippe Leroy nel ruolo di Yanez, il compagno inseparabile della Tigre.

La trama di Il ritorno di Sandokan si sviluppa attorno a un nuovo intreccio che coinvolge la regina Surama, il tradimento e le battaglie politiche che minacciano la stabilità dell’India. Sandokan, al fianco di Dora, una giornalista inglese, si trova ancora una volta a dover combattere per la giustizia, affrontando nuove minacce e alleandosi con vecchi amici. Un’avventura che si trasforma in un viaggio tra colpi di scena e momenti di grande tensione, fino alla conclusiva resa dei conti.

Il finale, che vede il ritorno alla libertà di Sandokan e il suo inevitabile distacco da Dora, è carico di emozione. La scelta della Tigre di nascondersi nella foresta, lasciando la sua amata in Inghilterra, rende l’eroe ancora più leggendario, destinato a restare nell’immaginario collettivo come simbolo di un amore impossibile e di una lotta eterna contro l’ingiustizia.