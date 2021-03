Mentre il pubblico di Raiuno aspetta trepidante di rivederlo, l’8 marzo 2021, in quello che per ora è l’ultimo appuntamento in prima tv con Il Commissario Montalbano, per Luca Zingaretti in questi giorni è iniziata una nuova avventura, quella de Il Re, che lo porterà ad interpretare su Sky un personaggio ben distante da quelli con cui si è proposto alla platea televisiva fino ad oggi.

La serie tv, composta da otto episodi e diretta da Giuseppe Gagliardi (già dietro la saga iniziata con 1992 ed a Non Uccidere), vedrà infatti Zingaretti vestire i panni di Bruno Testori, controverso direttore del San Michele, carcere di frontiera in cui le leggi dello Stato non hanno valore perché a valere è solo ciò che lui sostiene.

Se fuori dal carcere la sua vita è deragliata, al San Michele Testori è il capo assoluto, colui che applica un quarto grado di giudizio ai suoi detenuti, dietro cui si nascondono storie spesso drammatiche. Seguendo la propria morale, Testori è capace di sorprendere tutti, rivelandosi spietato sì con chi se lo merita, ma anche misericordioso con altri. Ma quando il suo Regno inizia a crollare a causa di un pericolo imminente, a Bruno non resterà che affrontare la guerra più difficile.

Prodotto da Lorenzo Mieli e The Apartment con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, Il Re sarà girato tra Roma, Civitavecchia, Torino e Trieste. Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini e Davide Serino hanno curato il soggetto di serie e la sceneggiatura, per la quale si è aggiunto anche Massimo Reale. Un progetto che Sky presente come il primo prison drama italiano, anche se in questa categoria potrebbe inserirsi anche Mare Fuori, andato in onda nei mesi scorsi su Raidue.

Alla notizia del via alle riprese, però, Sky ha affiancato anche quella dei nuovi ingressi nel cast della serie: ecco che, allora, scopriamo che Isabella Ragonese sarà un’agente della Polizia carceraria del San Michele; Anna Bonaiuto vestirà invece i panni di un pubblico ministero che indagherà sugli illeciti che fanno capo a Testori, mentre Barbora Bobulova interpreterà la sua ex moglie. A distribuire la serie a livello internazionale sarà Fremantle.