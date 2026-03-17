Il Principe William ricorda Lady Diana, interruzione del telegiornale per l’omaggio emozionante

In occasione della Festa della Mamma, il Principe William ha condiviso un toccante omaggio alla sua defunta madre, Lady Diana, pubblicando una rara fotografia che lo ritrae insieme a lei.La foto, scattata nel 1984 a Highgrove, mostra un giovane William accanto a Diana, sorridente tra un campo di fiori. Un’immagine dolce e significativa, che celebra

In occasione della Festa della Mamma, il Principe William ha condiviso un toccante omaggio alla sua defunta madre, Lady Diana, pubblicando una rara fotografia che lo ritrae insieme a lei.

La foto, scattata nel 1984 a Highgrove, mostra un giovane William accanto a Diana, sorridente tra un campo di fiori. Un’immagine dolce e significativa, che celebra non solo il legame indissolubile tra madre e figlio, ma anche il ricordo di una figura che ha segnato la storia della monarchia britannica.

Il messaggio di William: “Ricordando mia madre”

La didascalia che accompagna la foto pubblicata sui social recita: “Ricordando mia madre, oggi e ogni giorno. Un pensiero a tutti coloro che oggi ricordano una persona cara. Buona Festa della Mamma. W”.

Un gesto che non solo onora la memoria della principessa Diana, ma che si inserisce in un momento delicato per la monarchia inglese, vista la turbolenza che ha caratterizzato gli ultimi tempi, legata anche agli scandali che hanno coinvolto il fratello minore del re Andrea.

Diana, che avrebbe compiuto 65 anni quest’anno, continua a essere una figura centrale nella vita del Principe William, che non manca mai di ricordarla, non solo nelle occasioni speciali, ma anche nel suo quotidiano.

Nei suoi interventi pubblici, William ha più volte parlato del profondo affetto che prova per la madre e dell’impegno a far sì che i suoi figli, George, Charlotte e Louis, conoscano il suo legame con la nonna che non hanno mai avuto modo di incontrare.

Il telegiornale interrompe la programmazione per il tributo

L’omaggio di William a Lady Diana non è passato inosservato neanche sui media. Durante la trasmissione GB News, la conduttrice Camilla Tominey ha interrotto la programmazione per annunciare l’“ultima ora”: “Il Principe William ha pubblicato una fotografia inedita di sé stesso e della madre per celebrare la Festa della Mamma. Quest’anno, sua madre avrebbe compiuto 65 anni.”

La notizia è stata accolta con grande emozione da parte dei telespettatori, che hanno seguito il tributo in diretta.