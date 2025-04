Il Paradiso delle Signore sostituito da Las Sabinas: trama, cast e puntate. Quando inizia

Il Paradiso delle Signore sta per concludersi, e al suo posto andrà in onda la serie Ritorno a Las Sabinas. Ecco maggiori dettagli, in merito

Il Paradiso delle Signore sta per concludere la sua nona stagione, con ottimi risultati in termini di ascolti. Una soap molto amata, che tornerà sul piccolo schermo a partire dal prossimo settembre, con la sua decima stagione.

Intanto, sono già confermati due attori principali della soap. Stiamo parlando di Roberto Farnesi, nei panni del Commendatore Umberto Guarnieri, e Vanessa Gravina, in quelli della contessa Adelaide Di Sant’Erasmo.

Vedremo se nelle ultime puntate verranno a galla determinati segreti e come si evolveranno le storie dei vari personaggi. Quel che è certo è che dallo stop del Paradiso delle Signore, per la pausa estiva, andrà in onda una serie tv che sostituirà l’amata soap di Rai Uno.

Da quanto si apprende, a sostituire Il Paradiso delle Signore, nel periodo estivo, sarà la serie spagnola Ritorno a Las Sabinas, che promette intrighi, drammi familiari, tradimenti, misteri e amore. La serie, già trasmessa su Disney Plus+ in Spagna, approderà su Rai Uno, dal 5 maggio 2025, ore 16:00.

Ritorno a Las Sabinas si compone di 70 episodi, e un’unica stagione. Ecco di che cosa parla, più nel dettaglio.

Ritorno a Las Sabinas, di che cosa parla la nuova serie che prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore

La serie racconta le intricate vicende di due sorelle, Gracia e Paloma, che sono state molto tempo lontano da casa, e che tornano a Manterana, paese in cui vive il loro padre, Emilio.

L’uomo, infatti, rischia la bancarotta. Il ritorno dopo tanto tempo a Las Sabinas, porterà Gracia a rivedere Miguel, un amore di gioventù mai dimenticato, e che ora ha una relazione con una donna di nome Esther e sta per sposarla.

Il ritorno di Gracia a Las Sabinas non scuoterà solo l’animo di Miguel, ma anche quello di suo fratello, che sin da ragazzo era innamorato di lei. Anche lui proverà a farsi avanti, per conquistare la donna.

Intanto, Paloma cercherà di prendere in mano la situazione della tenuta, ma dovrà vedersela con Paca Utrera, una donna molto ricca che ha in comune con Emilio, un oscuro segreto. Ed è proprio per via di questo segreto che l’uomo farà fatica a riprendersi l’affetto delle figlie.

Paca, peraltro, trama per creare una serie di problemi al villaggio. Un mistero, inoltre, scuoterà il paese, ossia il decesso di Oscar, un ragazzo del posto, trovato senza vita. Chi lo avrà ucciso? Come si può ben intuire, sullo sfondo ci saranno delitti, indagini, tensioni.

Il cast è composto da Celia Freijero, che interpreta Gracia, e che è nota per aver recitato in Sei Sorelle, Omicidi-Unità Speciale, Il Sospetto, Escandalo. Olivia Molina è Paloma, sorella di Gracia ed è anche colei che si assumerà la responsabilità della tenuta, affrontando varie ostilità. Il ruolo di Miguel è affidato ad Andrés Velencoso.