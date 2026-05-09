Il Paradiso delle Signore, quando va in onda l’ultima puntata (e come finisce). Distrutta la Contessa Adelaide
Quando va in onda l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 10 e le anticipazioni sul finale: il segreto di Adelaide verrà svelato? Tutte le novità.
Il conto alla rovescia per il season finale è ufficialmente iniziato. La decima stagione de Il Paradiso delle Signore, colonna portante del daytime di Rai Uno, si appresta a congedarsi dal suo vasto pubblico per la consueta pausa estiva.
La rete ammiraglia ha infatti fissato l’ultimo appuntamento con le vicende del magazzino milanese per venerdì 23 maggio 2026, data in cui i titoli di coda sanciranno la fine di un ciclo narrativo particolarmente intenso, lasciando però aperte le porte a nuovi e inevitabili interrogativi.
Come finisce Il Paradiso delle Signore
Le trame conclusive sembrano convergere verso un unico, esplosivo nucleo tematico: il passato di Adelaide. Il segreto che la Contessa ha custodito gelosamente per anni, riguardante la paternità biologica di Odile, pare destinato a implodere sotto la pressione di eventi esterni.
Le indiscrezioni più accreditate puntano il dito contro Greta: la Marchesi potrebbe tessere una tela di ricatti tale da costringere Odile a scavare nelle proprie radici o, in alternativa, obbligare la stessa Adelaide a una resa dei conti definitiva con la verità.
Questo scontro frontale tra madri, figlie e poteri occulti promette di chiudere l’annata con un picco di drammaticità senza precedenti, preparando il terreno per l’undicesima stagione già confermata per il prossimo settembre.
Con la chiusura del magazzino, il palinsesto pomeridiano non resterà comunque sguarnito. A partire dal 25 maggio, la Rai giocherà la carta della nostalgia e del fascino mediterraneo, riproponendo le stagioni di Capri.
La storica fiction, che ha segnato il successo televisivo dei primi anni Duemila, erediterà lo slot delle 16:05 per accompagnare i telespettatori attraverso i mesi più caldi.