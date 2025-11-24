Il Paradiso delle Signore: protagonista pronta ad uscire di scena per mesi

Il Paradiso delle Signore è tra i prodotti Rai di maggiore successo, punto fermo del palinsesto del primo pomeriggio del primo canale che fa da traino anche ai programmi che seguono. Soap opera made in Italy, ispirata al romanzo di Emile Zolà va in onda da diverse stagioni: dopo un debutto in prima serata ha conquistato il daytime, una scelta vincente per la rete di stato che ha così consolidato una vasto pubblico. Ambientata nella Milano degli anni sessanta racconta le vicissitudini dei vari personaggi la cui quotidianità ruota intorno al noto grande magazzino di moda. Amori, passioni, ma anche intrighi e tradimenti caratterizzano la trama di questa soap che ogni anno si rinnova.

Diversi i personaggi che hanno militato sul set, alcuni dei quali sono stati di passaggio e funzionali per la narrazioni. Tuttavia alcuni volti sono dei punti fermi e pensare al Paradiso senza di loro è quasi impossibile. Per questo quando viene annunciato l’addio di uno dei protagonisti il pubblico si allerta immediatamente. Lasciare andare alcuni personaggi non è mai facile, soprattutto quando sono accreditati e godono del favore dei telespettatori.

In questi giorni è stato reso noto che una protagonista è pronta ad uscire di scena, un addio che a quanto pare per ora è provvisorio. Si tratta di un personaggio che è molto amato dai telespettatori e che è determinato a lasciare il set per diversi mesi. La contessa Adelaide, alias Vanessa Gravina, lascerà la soap per un lungo periodo, non sono noti i tempi dettagliati, ma a quanto pare i prossimi mesi saranno significativi per il la dark lady più temuta della tv.

Adelaide lascia Milano: ecco perché esce di scena

Dopo la rottura con Marcello Barbieri, Adelaide ha dovuto prendere atto del tradimento dell’ex ma anche del fatto che i due non solo si sono fidanzati, ma sono prossimi a sposarsi. Un dolore tale per la contessa che nonostante i tentativi di reazione e qualche timido gesto di vendicarsi decide di lasciare la città. Per un periodo la contessa non sarà presente sul set, anche se per ora non è stato rivelato il modo in cui uscirà di scena.

Matteo invece vivrà dei momenti confusi: dopo essersi avvicinato a Marina Valli i suoi sentimenti per Odile riemergeranno e gli creeranno dei dubbi e una confusione mentale. Vivrà una crisi sentimentale tale che lo porterà ad allontanarsi da Marina: desidera rimanere solo e comprendere cosa prova veramente e a chi è rivolto il suo amore? Si dichiarerà a Odile dopo aver lasciato la Valli?

Il Paradiso delle signore, share il 16 e il 18%

Nonostante uno share fermo tra il 16 e il 18% e palesemente in calo rispetto allo scorso anno, Il Paradiso delle Signore resta un prodotto di punta della programmazione della rete di stato. Per mantenere alta l’attenzione del pubblico gli sceneggiatori stanno pensando a diversi colpi di scena, tra cui quello dell’addio provvisorio della contessa Adelaide.

La produzione Rai è certa che la soap opera made in Italy possa tornare allo share passato quando raggiungeva il 20-21% nella fascia pomeridiana. Numeri che lo hanno reso vincente.