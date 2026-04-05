Il Paradiso delle Signore, prossimi spoiler: la scoperta di Delia e i fratelli Marchesi nei guai

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction televisive più rinomate e apprezzate in senso assoluto: cosa succederà nelle prossime puntate.La stagione Daily 8 de Il Paradiso delle Signore ha preso il via lunedì 8 settembre 2025, con il consueto appuntamento dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai Uno o in streaming su RaiPlay, salvo variazioni di palinsesto. Nella settimana dal 7 al 10 aprile

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction televisive più rinomate e apprezzate in senso assoluto: cosa succederà nelle prossime puntate.

La stagione Daily 8 de Il Paradiso delle Signore ha preso il via lunedì 8 settembre 2025, con il consueto appuntamento dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai Uno o in streaming su RaiPlay, salvo variazioni di palinsesto. Nella settimana dal 7 al 10 aprile 2026, gli appassionati della soap dovranno fare i conti con un cambio di programmazione dovuto alla festività di Pasqua. Lunedì 6 aprile, infatti, non andrà in onda. Ecco cosa succederà da martedì 7 aprile fino a venerdì 10 aprile 2026.

Il Paradiso delle Signore: cosa succede il 7 e 8 aprile 2026

Inizia la settimana con una svolta per Delia, che, dopo aver trovato la proposta di matrimonio cucita nell’abito di Botteri, non vede l’ora di dire di sì. Tuttavia, le sue amiche la consigliano di aspettare che sia lui a compiere quel passo. Nel frattempo, Johnny riesce finalmente a confrontarsi con Irene e le confessa che il bacio che si sono scambiati ha avuto un significato profondo per lui. La giornata riserva anche un’imprevista telefonata per Agata, che riceve una chiamata che potrebbe cambiare le sue prossime mosse. Odile si trova a dover decidere se fissare la data delle nozze con Ettore, ma la mancanza di Adelaide la rende incerta, mentre Ettore sembra voler accelerare i tempi. Nel frattempo, Matteo ascolta una conversazione compromettente tra i fratelli Marchesi e decide di raccontare tutto a Umberto.

Dopo il confronto con Johnny, Irene appare ancora più decisa a sposare Cesare. Intanto, un annuncio di Botteri alle Veneri lascia intendere che lui potrebbe essere pronto a fare il grande passo nei confronti di Delia. Ettore riesce finalmente a far cedere Odile sulla data delle nozze, mentre Matteo decide di partire per Roma per incontrare la Contessa e raccontarle ogni suo sospetto riguardo l’uomo che presto prenderà in moglie sua figlia. La situazione sembra complicarsi e le alleanze potrebbero essere messe a dura prova.

Il Paradiso delle Signore: quanti colpi di scena ad aprile

Le tensioni continuano a crescere quando Agata mente riguardo la ripresa del corso di restauro a Firenze, ma si confida con Roberto, a cui rivela una rivelazione importante. Nel frattempo, si scopre che la sorpresa annunciata da Botteri alle Veneri non riguarda Delia. Irene, con la sua complicità, trova una soluzione per evitare una delusione per la ragazza. La giornata segna anche un’importante svolta per Adelaide, che decide di lasciare il convento di Roma e, a sorpresa, si presenta a Villa Guarnieri, dove la sua decisione potrebbe sconvolgere gli equilibri già fragili.

La settimana si conclude con nuove svolte per Agata, che si dimette dall’incarico a Firenze, ma continua a mentire ai suoi colleghi. Nel frattempo, Tancredi comunica a Rosa che si terrà la presentazione del suo libro in Francia, e Marcello la incoraggia a partire, regalandole una guida di Parigi. Durante le prove generali della recita, qualcosa di inaspettato accade tra Johnny e Irene. Inoltre, durante una cena organizzata a casa Marchesi, Adelaide, su suggerimento di Matteo, chiede a Ettore e Greta della loro madre, notando una certa inquietudine nei due fratelli, il che la fa sospettare ulteriormente.

Con ogni episodio, Il Paradiso delle Signore continua a riservare colpi di scena e momenti cruciali per i suoi protagonisti. Il 7-10 aprile 2026 promette di essere una settimana ricca di tensioni, rivelazioni e decisioni che potrebbero segnare un cambiamento importante nel destino di alcuni personaggi.