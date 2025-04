Il Paradiso delle Signore: il segreto (doloroso) di Marta

Il Paradiso delle Signore si conferma sempre più fiore all’occhiello di casa Rai. Il period drama di Rai 1 continua a collezionare ottimi indici di ascolto. L’appuntamento di venerdì 18 aprile nel daytime pomeridiano ha incollato al piccolo schermo 1 milione e 695 mila spettatori raggiungendo il 20,5% di share. E adesso settimana corta prima della volata finale della nona stagione.

Il 21 e il 25 aprile (lunedì dell’Angelo e festa della Liberazione) Il Paradiso delle Signore non andrà in onda per evitare bruschi cali negli ascolti. Nelle prossime puntate le trame si infittiranno ulteriormente: alcuni nodi verranno al pettine (aggrovigliandosi ancor più), altri invece sembrano destinati a sciogliersi. Per Marta Guarnieri giungerà il momento di confessare un segreto doloroso.

In questa stagione la figlia di Umberto ha ritrovato l’amore grazie all’incontro con Enrico. Ha trovato l’affetto di Odile – la cugina che in realtà le è sorella, essendo la figlia di Guarnieri – e si è riconciliata col padre dopo la crisi seguita alla truffa Hofer. Ma le sofferenze e i pericoli per Marta rischiano di trovarsi dietro l’angolo di casa. Letteralmente.

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni: i dolori di Marta

Nella settimana successiva alla Pasqua Il Paradiso delle Signore andrà in onda da martedì 22 a giovedì 24 aprile. Marta si renderà protagonista di una inattesa quanto sofferta rivelazione. La donna renderà partecipe Enrico del fatto di non poter avere figli, una condizione che ha segnato non poco anche il rapporto con Vittorio. Ancora una volta Brancaccio (in realtà il dottor Proietti) darà prova della sua sensibilità e sarà pronto a rassicurare la donna che ama.

Nel frattempo le Veneri scopriranno che Rita, la loro ex collega all’apparenza inappuntabile, ha mentito riguardo il suo nuovo lavoro da hostess per Alitalia. Per l’ex commessa non c’è stata alcuna assunzione. Allarmata, Irene informerà immediatamente Marcello e Roberto. Un incontro casuale della capocommessa del Paradiso con Lucia Giorgi, sua omologa alla GMM, poi la farà ancora più insospettire.

Gradualmente si farà largo il sospetto che Rita possa essere coinvolta nella vicenda del plagio dell’abito di Botteri. Mimmo invece, grazie alla complicità di un collega, riuscirà a nascondere al padre Carmelo la sospensione dal servizio. Prima che il genitore lasci Milano però gli confesserà tutto, facendolo andare su tutte le furie. Inoltre Burgio dovrà dare a Agata una brutta notizia: suo padre gli ha imposto di chiedere il trasferimento in Sicilia.

Odile origlierà una telefonata tra Giulia Furlan e la Giorgi su Rita Marengo. Marcello sarà sempre più convinto che l’ex commessa fosse in combutta con i rivali della Galleria Milano Moda. Si ingegnerà dunque per scoprire se sia stata davvero lei a consegnare a Tancredi il bozzetto di Botteri. Rosa, su richiesta di Tancredi, intervisterà Adelaide. Ma farà fatica a celare l’imbarazzo quando la contessa si dilungherà sulla sua storia d’amore con Marcello.

Non ci sarà pace infine per Enrico e Marta. La banda di criminali che si è messa sulle tracce del medico per impedirgli di testimoniare al processo sarà a un passo. Il medico apprenderà che i malviventi hanno scoperto dove vive Marta. Il pericolo per la sua compagna si rivelerà molto serio e concreto.