Il Paradiso delle Signore, arriva un evento speciale: cosa accadrà

Eravamo rimasti allo stop per le festività natalizie. Ma Il Paradiso delle Signore riesce sempre a sorprenderci. Non solo con le trame che si rinnovano ormai da diverse stagioni. Ma anche con sorprese come queste. Per cui, per i fan della soap opera italiana, l’appuntamento è su RaiPlay. Anzi, il doppio appuntamento!

Con l’arrivo delle festività natalizie, come ogni anno, il palinsesto televisivo si adegua, con alcune produzioni che interrompono la programmazione per un periodo di pausa. Tra queste, Il Paradiso delle Signore, la soap opera che ha conquistato il pubblico di Rai 1, subirà uno stop temporaneo, come da consuetudine durante il periodo natalizio.

Chi sta seguendo la soap sa che è Adelaide la protagonista indiscussa del periodo. Sempre più decisa a separare Marcello da Rosa, lo attrarrà a St. Moritz con l’inganno. Grazie a un biglietto misterioso recapitato a Marcello, preoccupato per le sorti della sua ex, i due si troveranno insieme nella località svizzera. Sarà un periodo di intense emozioni, con Adelaide pronta a tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla storia d’amore di Marcello e Rosa.

La sorpresa de Il Paradiso delle Signore

La programmazione della soap, ambientata nella Milano del boom economico, continuerà senza interruzioni fino al 23 dicembre, con la consueta fascia oraria pomeridiana dalle 16:10 alle 17:00. In particolare, la settimana dal 15 al 19 dicembre vedrà la messa in onda dei nuovi episodi, mentre lunedì 22 e martedì 23 dicembre andranno in onda gli ultimi episodi prima della pausa.

A partire dal 24 dicembre, giorno della vigilia, Il Paradiso delle Signore andrà in pausa, con una sospensione che coprirà le giornate di Natale e Santo Stefano. La decisione della Rai è stata presa per evitare di “sprecar” episodi in un periodo in cui la presenza del pubblico davanti alla televisione tende a diminuire a causa degli impegni natalizi.

Ma ecco la sorpresa: con un simpatico reel pubblicato tramite i canali social ufficiali della soap, alcuni dei protagonisti del Paradiso si sono passati un pacco, che altro non è se non un graditissimo regalo per i fan: il 23 dicembre, infatti, la soap sarà su RaiPlay con un doppio appuntamento, ovviamente da non perdere.

Nonostante lo stop, la soap tornerà al suo posto a partire dal 29 dicembre, con la ripresa della programmazione regolare. Il Paradiso delle Signore proseguirà dunque fino ai primi giorni di maggio, con nuove puntate che vedranno il ritorno dei protagonisti più amati e lo sviluppo delle storie che appassionano i telespettatori.