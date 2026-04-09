Scontri e colpi di scena al Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026 rivelano l’aggressione di Matteo e il possibile addio di un protagonista. Cosa nasconde Ettore e la verità di Agata

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: un’aggressione violenta e un possibile addio. I nuovi spoiler della soap

Il countdown per il gran finale di stagione è ufficialmente iniziato. Mentre la primavera milanese avanza, tra i corridoi del grande magazzino più elegante d’Italia il clima si fa rovente.

Se pensavate che il mese di aprile avrebbe portato solo sorrisi e vetrine fiorite, le trame dal 13 al 17 aprile 2026 sono pronte a smentirvi: ci aspettano scontri fisici, verità taciute e il rischio concreto di veder partire volti amatissimi.

Tra l’altare e il ring: i tormenti di Irene e l’ira di Matteo

La settimana si apre nel segno delle grandi manovre creative e dei dilemmi sentimentali. Caterina è tutta proiettata verso l’Accademia, ma deve fare i conti con un Fulvio sempre più possessivo e infastidito dall’influenza di Valeria sui bozzetti della figlia. Un conflitto generazionale che rischia di soffocare il talento della giovane stilista.

Ma il vero dramma si consuma dietro le quinte del cuore. Johnny è ormai un uomo a pezzi: vedere Irene dedicarsi anima e corpo ai preparativi del matrimonio con Cesare è un supplizio che peggiora quando scopre che la ragazza rinuncerà persino alla recita pur di essere una sposa perfetta.

Eppure, non tutto è oro quel che luccica: la futura sposa inizia a intravedere le prime ombre nel suo futuro marito dopo una lite tra Cesare e Rebecca sulla gestione della loro futura casa.

Tuttavia, il momento più alto di tensione arriva con Matteo Portelli. Provocato oltre ogni limite da Ettore, Matteo perde il controllo e si scaglia contro di lui in un’aggressione violenta che costringerà Adelaide a chiedere l’intervento d’urgenza di Marcello.

Ma Portelli non è tipo da fermarsi ai pugni: per risolvere la questione una volta per tutte, volerà a Londra a caccia di scheletri nell’armadio della famiglia dei Marchesi.

Misteri fiorentini e lutti improvvisi: cosa bolle in pentola al Paradiso

Non c’è pace nemmeno per la famiglia Puglisi. Agata, pur avendo scelto di restare a Milano, sembra vivere in un costante stato di alienazione. Un regalo inaspettato e una misteriosa telefonata proveniente da Firenze metteranno in allarme Mimmo, il quale inizierà a sospettare che la ragazza gli stia nascondendo qualcosa di molto serio.

La resa dei conti tra i due arriverà a fine settimana, quando la verità verrà finalmente a galla.

Mentre lo staff del Paradiso si stringe nel dolore per l’improvvisa scomparsa di Totò (che verrà onorato con un commovente manifesto in Galleria) c’è chi deve fare i conti con il fallimento professionale.

Rosa Camilli vede il suo sogno letterario infrangersi contro una spietata critica di un quotidiano francese. Sarà Marcello, con la sua consueta determinazione, a cercare di rimetterla in piedi e spingerla a non mollare.

Il venerdì si chiuderà con il ritorno di Matteo dalla Gran Bretagna. Le informazioni raccolte sulla madre di Ettore potrebbero cambiare per sempre gli equilibri di potere tra la Contessa e i suoi avversari. Siamo di fronte a una svolta definitiva o all’inizio di una nuova guerra? Una cosa è certa: l’addio di alcuni protagonisti sembra ormai scritto nelle stelle.