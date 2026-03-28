Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 3 aprile: perchè Delia potrebbe andare via
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 3 aprile: Delia pronta all’addio? Mentre la Venere riceve una proposta shock per l’America, Umberto smonta il piano dei Marchesi e un bacio proibito tra Irene e Johnny scuote Milano. Scopri tutti i colpi di scena della settimana di Pasqua
Il magazzino più amato di Milano si prepara a una Pasqua di addii e colpi di scena. Mentre Delia valuta una proposta che profuma di America, Umberto Guarnieri riesce a smontare il castello di accuse dei Marchesi, riscrivendo i rapporti di forza nella Milano del 1966.
Aria di cambiamenti a Il Paradiso delle Signore
La primavera meneghina porta con sé un’aria di cambiamento radicale tra i corridoi del Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate in onda fino al 3 aprile 2026 svelano una trama densa di addii e ambizioni, con una protagonista assoluta pronta a cambiare pelle: Delia.
La Venere si trova infatti al centro di un intrigo professionale che potrebbe portarla lontano dall’Italia. Tutto ha inizio con il naufragio definitivo della relazione tra Matteo e Marina; un fallimento sentimentale che spinge la Valli a pianificare un trasferimento definitivo negli Stati Uniti.
Ma la donna non intende partire da sola: colpito dal talento e dalla vitalità di Delia, le propone il ruolo di hair-stylist personale oltreoceano. Per la giovane commessa si tratta dell’occasione della vita, un treno per Hollywood che però rischia di travolgere il suo legame con Botteri.
Il celebre stilista vive ore di profonda crisi interiore. Proprio quando era sul punto di formalizzare il suo amore con una proposta di matrimonio studiata nei minimi dettagli, la notizia della possibile partenza di Delia lo gela. La paura di tarpare le ali alla donna che ama si trasforma in una paralisi emotiva che sfocia, complice un malinteso su un abito non destinato alla vendita, in un alterco violentissimo tra i due.
È lo scontro tra il desiderio di stabilità milanese e il richiamo delle luci della ribalta americana, un conflitto che segnerà il destino della coppia nelle prossime puntate.
Umberto pronto a tutto
Parallelamente, il fronte della cronaca nera e degli intrighi di potere vede la riscossa di Umberto Guarnieri. Il Commendatore, finito nell’occhio del ciclone con l’accusa di frode in complicità con la ditta Meneghini, mette a segno un colpo magistrale.
Grazie a una perizia tecnica impeccabile, Umberto dimostra che il documento che lo inchiodava è un falso grossolano, ribaltando completamente la sua posizione pubblica. La notizia, diffusa rapidamente dalla stampa, scuote profondamente Odile, la quale inizia a riconsiderare il suo riavvicinamento allo zio, mentre i Marchesi vedono crollare il loro piano di vendetta.
Tuttavia, nonostante la verità sia emersa, la tensione familiare resta altissima, con Ettore che sembra aver giocato una partita parallela di cui ancora non si conoscono tutti i contorni.
Mentre le Veneri decorano le uova della pace per la tradizionale esposizione in Caffetteria, un’altra tempesta si abbatte sul cuore di Irene. La ragazza, mossa dalla compassione per il dolore di Johnny, sconvolto dalla morte di un amico sul fronte del Vietnam, cede a un momento di debolezza.
Un bacio appassionato suggella la loro vicinanza, proprio mentre i preparativi per il suo matrimonio dovrebbero essere la priorità assoluta. Tra i segreti di Agata, tornata da Firenze con una scusa poco convincente, e la recita di beneficenza organizzata da Enrico e Don Saverio.