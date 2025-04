Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 2 maggio: Enrico rischia la vita

La prossima sarà una settimana decisiva per Il Paradiso delle Signore. Il period drama in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1 si avvia verso la conclusione della nona stagione. Anche il Paradiso 9 ha confermato i successi delle scorse edizioni, con uno share regolarmente intorno al 20% e milioni di spettatori incollati al piccolo schermo per non perdere un momento della soap ambientata nella ruggente Milano di metà anni ’60.

Negli ultimi episodi in onda da lunedì prossimo fino (28 aprile) fino a venerdì 2 maggio Enrico Brancaccio – che come tutti sanno in realtà è il dottor Proietti – rischierà di morire a causa dei criminali che da tempo lo braccano rendendogli la vita impossibile. Il coraggioso medico nelle ultime puntate ha trovato ospitalità nella ben presidiata villa Guarnieri. Ma non basterà a metterlo al sicuro.

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni al 2 maggio: Enrico in pericolo di vita

Nella puntata finale di venerdì 2 maggio i criminali che da lungo tempo si sono messi sulle tracce di Enrico troveranno una maniera per impedirgli di prendere parte al processo. Proietti è stato costretto a cambiare identità e città per aver denunciato un latitante coperto dal primario (corrotto) della clinica dove prestava servizio. Da allora per lui è cominciato un incubo.

Il medico si è dovuto separare dalla figlia, la piccola Anita (già sofferente per la perdita della madre, morta di gestosi durante il parto). E per giunta ha dovuto trasferirsi a Milano, per lavorare sotto copertura (come magazziniere) al Paradiso delle Signore. Qui ha incontrato Marta con la quale ha deciso di aprirsi. Tra i due è scattata la scintilla: l’inizio di una relazione prima nascosta e poi sempre più alla luce del sole.

Alcune puntate fa è giunta finalmente la data del processo. Una splendida notizia per Enrico, consapevole però che i criminali avrebbero intensificato le loro ricerche per trovarlo e metterlo a tacere. Negli scorsi episodi un uomo misterioso si è presentato in negozio chiedendo di Enrico Brancaccio, presentandosi come un vecchio amico del magazziniere.

Il fatto desterà più di un sospetto, visto che Brancaccio è il nome di copertura di Enrico. Per ricucire il rapporto con la bambina, Marta intanto porterà Anita a una festa nella casa famiglia. A sua insaputa, i malviventi che pedinano Enrico noteranno però i suoi movimenti. Un uomo sconosciuto arriverà in negozio per incontrare Marta. A indagare dopo l’arrivo di quest’individuo dallo strano modo di fare penserà Mimmo Burgio. Nel vederlo il giovane poliziotto siciliano si insospettirà non poco.

Mimmo si accorgerà presto di non essere stato ingannato dal suo sesto senso. Scoprirà infatti che si tratta di un criminale. Il suo intervento si rivelerà decisivo per salvare la vita a Enrico, inseguito dai malviventi. Agata – della quale Mimmo è infatuato – confesserà poi all’agente di Partanna di aver cambiato giudizio su di lui. Nel frattempo Elvira darà alla luce un bel maschietto, mentre il piano di Tancredi per rovinare il Paradiso verrà smascherato.

Rita, la spia reclutata da Tancredi, confesserà tutto a Marcello che dovrà decidere se denunciare Sant’Erasmo per il plagio dell’abito di Botteri. Odile invece dovrà fare i conti con i sentimenti che nutre per Matteo. Intanto però Guido si dichiarerà alla contessina. Marcello incontrerà Rosa e proverà nuovamente a baciarla.