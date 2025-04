Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide finisce in sala operatoria, si salverà?

Il gran finale de Il Paradiso delle Signore 9 si avvicina sempre di più. Tra meno di un mese – il 2 maggio per la precisione – il period drama in onda nel daytime di Rai 1 chiuderà i battenti. Solo temporaneamente, però. Giusto il tempo di registrare il nuovo ciclo di episodi. La decima stagione è già in cantiere. Appuntamento a settembre 2025 per Il Paradiso delle Signore 10.

I vertici Rai, visto l’ennesimo successo della stagione in corso, non hanno perso tempo. Conferma piena per Il Paradiso. La serie con Vanessa Gravina a Roberto Farnesi non cessa di catalizzare le attenzioni di un pubblico di affezionati. Lo dicono i dati degli ascolti. Come quelli di martedì 1° aprile: 1 milione e 829 mila spettatori incollati alla tv e 21,1% di share.

Protagonista assoluta della nona stagione è stata la figura della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, raffinata padrona della mondanità milanese nella soap ambientata nella metà degli anni Sessanta. Da diverso tempo la salute della proprietaria del Paradiso fa le bizze, al punto che nelle prossime puntate finirà sotto i ferri. Riuscirà a salvarsi?

Il Paradiso delle Signore 9, spoiler: operazione d’urgenza per Adelaide

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore dal 7 all’11 aprile vedranno ancora i problemi di salute di Adelaide al centro della trama. Il cuore malato della contessa tornerà a farsi sentire. La madre di Odile accuserà un grave malore a Villa Guarnieri. Enrico, in procinto di partire per l’America insieme a Lea e a Anita, dovrà precipitarsi per soccorrere Adelaide.

Si renderà necessario per lei un delicato intervento chirurgico, dietro consiglio del dottor Brancaccio. Il malore improvviso che l’ha messa a durissima prova potrebbe stroncarle la vita. Operazione immediata per la contessa, portata in una clinica specializzata di Milano. Prima dell’intervento Adelaide rivelerà a Umberto che Odile è sua figlia, spiazzando completamente il commendatore (che non per nulla ha sempre avuto un’intesa particolare con Odile).

L’intervento chirurgico durerà molto a lungo. A seguire in prima persona l’operazione ci sarà Enrico. Dopo diverse ore potrà finalmente comunicare ai familiari della donna che l’intervento è riuscito. Adelaide dunque si salverà per il rotto della cuffia. La contessa non sarà più in pericolo di vita e dopo qualche giorno di ricovero nella clinica potrà finalmente tornare a riabbracciare i suoi cari a Villa Guarnieri.

Rimarrà invece in sospeso la situazione di Enrico. Il medico aveva deciso di partire per l’America per mettere al sicuro Anita e Lea dalle minacce ricevute a Venezia. Il precipitare degli eventi lo spingerà a rimandare – almeno per il momento – la partenza per gli Stati Uniti. Brancaccio nel frattempo comincerà a sospettare della sincerità della cognata, della quale non si è mai veramente fidato.