Il Paradiso delle Signore 10: la misteriosa scomparsa che gela Marcello e Rosa. Anticipazioni gennaio 2026

Nuovi colpi di scena e intrecci sentimentali animeranno la decima stagione della soap, tra alleanze inaspettate, rivalità e misteri

La soap opera italiana di grande successo, Il Paradiso delle Signore, si prepara a tornare con le nuove puntate della decima stagione, previste per gennaio 2026 su Rai 1 alle 16:10, disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Le vicende ambientate nel celebre grande magazzino milanese continuano a catturare l’attenzione del pubblico con intrecci sempre più avvincenti che vedono protagonisti personaggi ormai noti e amati.

Il Paradiso delle Signore le nuove trame di gennaio 2026

Dopo i colpi di scena del dicembre 2025, la soap si appresta a rivelare nuovi sviluppi nelle storie di Rosa Camilli, Marcello Barbieri, Tancredi Di Sant’Erasmo e Adelaide di Sant’Erasmo. La tensione tra i personaggi si fa palpabile e le relazioni si complicano ulteriormente.

Il mese di gennaio si apre con una situazione delicata: Rosa Camilli potrebbe trascorrere il Natale da sola, dopo che Marcello è stato attirato lontano da Milano da Adelaide, intenzionata a impedire che lui e Rosa passino le feste insieme e a minare la loro relazione. La contessa, infatti, ha annunciato che non starà a Villa Guarnieri durante il periodo natalizio, spostandosi a St. Moritz per tenere Marcello lontano dalla città. Questa mossa strategica di Adelaide mette in crisi la coppia, ma apre anche uno spiraglio per un possibile riavvicinamento tra Rosa e Tancredi Di Sant’Erasmo, presente a Milano durante le festività.

Tancredi, che nella nona stagione aveva sviluppato un legame importante con Rosa, potrebbe infatti giocare un ruolo chiave nel sostenerla in questo periodo di solitudine. Nonostante il passato complesso e il progressivo allontanamento dai giochi di potere, Tancredi sembra pronto a tornare protagonista grazie a questa inaspettata occasione. Il loro rapporto, basato su fiducia e complicità, potrebbe riservare sorprese, con un possibile ritorno di fiamma che i fan della serie attendono con ansia.

Nel frattempo, Marcello trova un potenziale alleato in Umberto Guarnieri, deciso a supportarlo nel liberarsi dalle trame di Adelaide e a tornare da Rosa. Il confronto tra i protagonisti, le scelte strategiche e le passioni intrecciate promettono una stagione intensa e ricca di emozioni.

Nel corso della decima stagione, continuano anche le vicende legate al mondo della moda e del grande magazzino. L’abito disegnato da Marchesi per Odile, simbolo di gusto e originalità, non è stato scelto da Adelaide, che ha preferito Botteri. Un dettaglio che riporta l’attenzione sulle dinamiche di potere e sulle scelte stilistiche che influenzano il destino dei personaggi.

Parallelamente, la macchina di Rosa e Marcello, sparita misteriosamente durante un viaggio a Trieste, aggiunge un nuovo elemento di suspense. Marta, scienziata e personaggio centrale, cerca di salvare un’intervista importante, mentre Landi, con il suo entusiasmo contagioso, si mostra determinata a proseguire nonostante le difficoltà. Il clima che si respira al Paradiso è unico, fatto di passione, innovazione e sentimenti contrastanti, come sottolineato anche da Marta stessa, che riconosce in questo luogo un’aria che non si trova altrove.