Il necessario cambio di passo della fascia di prima mattina di Rai1

C’è un problema che si trascina ormai da anni a Rai1 e riguarda Unomattina e la colpa lo diciamo subito non è dei conduttori che si sono avvicendati in queste ultime stagioni. Ce ne siamo occupati già in passato da queste parti. Il problema è legato ad un format ormai fuori dal tempo in cui si susseguono momenti parlati a sigle di telegiornali, pubblicità, intersigle e via dicendo. Roba che vedere una puntata di Unomattina condotta da Elisabetta Gardini e Piero Badaloni (la prima edizione, anno 1986) sembra di essere tornati ancora più indietro rispetto a quei debutti.

Ormai la televisione è cambiata, oltre a non essere più l’unico o fra i pochi rubinetti da cui trarre le informazioni, si è anche moltiplicata in mille rivoli con i canali di all news in testa che danno informazioni 24 ore su 24. La cosa diventa ancora più evidente rispetto alla mission della tv del mattino per una rete ultra generalista come Rai1, che deve anche informare in maniera moderna e veloce approfittando del suo essere “la prima rete” italiana. Vedere alle sette e mezza del mattino degli spazi informativi che potrebbero essere tranquillamente piazzati una o due ore avanti, mentre in quel frangente si ha fame di breaking news veloci, rassegne stampa, collegamenti con direttori di giornali e interazioni con il pubblico che sta uscendo di casa oppure è già uscito, fa venire il nervoso.

Si rende quindi necessaria una rimodulazione della tv del mattino di Rai1 sopratutto fra le 7 e le 8, con la concorrenza interna di Buongiorno Italia e Buongiorno Regione che si fa stringente, mentre la Prima Pagina del Tg5 sta sopra a tutti, con le nostre curve del minuto per minuto che rappresentano molto bene questo scenario.

Se un cambiamento radicale diventa poco praticabile a stagione iniziata, pare praticabile in corsa un cambio di passo almeno per la fascia 7-8 con il posizionamento di un rullo informativo del Tg1 sulla falsa riga del Prima pagina del Tg5, con veloci news, traffico e meteo ripetuto ogni quindici minuti con gli aggiornamenti del caso, per poi fare partire Unomattina dopo il Tg1 delle ore 8. La palla ora passa al direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, visto che la Rete ci pare che abbia avviato questo discorso già prima dell’inizio di questa stagione tv. Vedremo dunque nelle prossime settimane se ciò sarà praticabile e possibile, intanto per quel che ci riguarda lo riteniamo assolutamente auspicabile.