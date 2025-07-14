Il matrimonio di Veronica Peparini e Muller: il vestito rosa di lei, la location. Tutti i dettagli delle nozze

Veronica Peparini e Andreas Müller hanno ufficializzato il loro amore con il matrimonio civile, celebrato proprio oggi, lunedì 14 luglio. In attesa della cerimonia religiosa prevista per il 29 settembre, i due artisti – uniti da anni sia nella vita privata che nella carriera – hanno deciso di condividere questo momento speciale con i propri

Veronica Peparini e Andreas Müller hanno ufficializzato il loro amore con il matrimonio civile, celebrato proprio oggi, lunedì 14 luglio. In attesa della cerimonia religiosa prevista per il 29 settembre, i due artisti – uniti da anni sia nella vita privata che nella carriera – hanno deciso di condividere questo momento speciale con i propri fan, pubblicando sui social alcune foto che li ritraggono sorridenti e innamorati, insieme alle loro figlie gemelle, Penelope e Ginevra.

Il rito civile rappresenta il primo passo verso il completamento del loro percorso sentimentale. Le immagini condivise dalla coppia mostrano una famiglia serena e unita, pronta ad affrontare un nuovo capitolo della propria vita. La cerimonia in chiesa sarà accompagnata da una festa più ampia, alla quale prenderanno parte amici e parenti che hanno vissuto da vicino la nascita e la crescita del loro amore.

Il matrimonio di Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica e Andreas sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano, complice la loro visibilità maturata attraverso il programma Amici di Maria De Filippi, dove si sono conosciuti nel 2017. La loro relazione ha inizialmente attirato curiosità anche per la differenza d’età, ma con il tempo hanno saputo conquistare l’affetto del pubblico grazie alla loro autenticità e alla complicità mostrata dentro e fuori il palco.

Il loro amore è cresciuto nel tempo, superando critiche e pregiudizi, fino alla nascita delle gemelle nel 2022, frutto di un legame solido che si è rafforzato con la scelta di costruire una famiglia. Le bambine sono spesso protagoniste delle immagini pubblicate dai genitori sui social, simbolo di una quotidianità semplice ma ricca di affetto.

La proposta di matrimonio era arrivata in modo inaspettato durante la partecipazione della coppia al reality La Talpa, in onda su Canale 5. In una delle puntate, Andreas ha colto il momento per inginocchiarsi davanti a Veronica, dichiarandole il proprio amore con parole sentite. Questa unione, ormai consolidata da anni di vita insieme e dalla nascita delle figlie, trova ora anche il riconoscimento formale. La scelta di sposarsi in due momenti distinti – prima civilmente e poi con il rito religioso – dimostra il desiderio della coppia di vivere appieno ogni passaggio, celebrando l’amore in tutte le sue sfumature.

Al momento, né Veronica né Andreas hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali oltre alle immagini condivise, mantenendo una certa discrezione sul dettaglio del matrimonio. Tuttavia, l’entusiasmo espresso nelle foto parla da sé: sorrisi sinceri, abbracci affettuosi e lo sguardo fiero di due genitori felici. Bellissima lei, con l’abito rosa,