Da stasera, su Rai 2, in seconda serata, a partire dalle ore 23:50, avrà inizio il programma Il Lato Positivo, condotto da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, con la partecipazione di Stefano Bini.

Come anticipato da noi di TvBlog, Il Lato Positivo sarà un viaggio, dalla durate di quattro puntate, nell’Italia positiva, costruttiva e innovativa, dove i protagonisti saranno persone che hanno realizzato i propri sogni, superando avversità e ostacoli, e che sono riusciti a far emergere quel “lato positivo” che dà il titolo al programma anche nelle situazioni difficili.

Imprenditori, startupper, forze dell’ordine o giovani agricoltori saranno i protagonisti delle storie raccontate da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto.

Tra le storie già anticipate da TvBlog, ricordiamo la storia di Flavia, che ha creato una community che aiuta i ragazzi vittime di bullismo, quella di Monica, che ha trasformato la sua casa di famiglia in un Bed and Breakfast “super-tecnologico” dopo il terremoto in Emilia, o la storia di Milena, una modista che realizza mascherine di stoffa.

Ogni puntata sarà dedicata ad un tema diverso: Salute, Sostenibilità, Educazione, Ripartenze. In ognuna delle quattro puntate, verranno raccontate tre storie.

Il programma è promosso da ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, e Fondazione ANIA.

Come si può leggere sul sito ufficiale di Fondazione ANIA, lo scopo del programma è quello di favorire “una nuova cultura assicurativa”. I protagonisti delle storie, infatti, hanno superato le difficoltà grazie anche “alla protezione e alla prevenzione offerte dalle compagnie di assicurazione”.

Il Lato Positivo è un branded content, prodotto da Nextstudios e Rai Pubblicità, firmato da Martino Ferro, Giulia Iemma e Fabrizio Biggio, con la regia a cura di Giuseppe Bianchi.

Dopo la messa in onda della prima puntata, su TvBlog sarà disponibile una recensione.