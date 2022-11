La serie tv dedicata al mondo del calcio e nello specifico a quello del calciomercato si presenta. Oggi, giovedì 17 novembre 2022, alle 12:00, al Teatro Eliseo di Roma si terrà la conferenza stampa de Il Grande Gioco, la nuova serie tv di Sky e NOW che debutterà domani, venerdì 18 novembre, per un totale di quattro prime serate ed altrettante settimane. TvBlog, ovviamente, segue la conferenza stampa.

Presenti i membri del cast principale della serie (nata da un’idea di Alessandro Roja con Riccardo Grandi), ovvero Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini, rispettivamente interpreti di Corso Manni (il protagonista), Elena De Gregorio (ex moglie di Corso) e Dino De Gregorio (padre di Elena ed a capo della Isg, la società di procuratori più famosa in Italia).

Programmi Tv Il Grande Gioco, la serie tv su Sky e NOW: la prima puntata su Youtube, cast, trama, streaming Sentiremo le loro dichiarazioni, insieme a quelle dei registi Fabio Resinaro e Nico Marzano ed allo sceneggiatore Giacomo Durzi. Il Grande Gioco, prodotto da Sky Studios e Èliseo entertainment, ci porta dentro il mondo del calciomercato tra alleanze, tradimenti, feste private e riscatto. Ogni personaggio deve dimostrare agli ed a se stesso di saper fare la propria parte senza soccombere a nessuno.

Lo dovrà dimostrare soprattutto Corso Manni, il protagonista, ex procuratore sotto processo con l’accusa ingiusta di aver partecipato a delle scommesse clandestine. Mentre cerca di ripulire il suo nome, Corso aiuta un giovane procuratore a fare i primi passi in questi mondo, sapendo che il suo avversario sono i De Gregorio e la Isg. Una partita in cui entra un terzo giocare, il russo Sasha Kirillov (Vladimir Aleksić), deciso a togliere alla Isg l’egemonia italiana ma soprattutto alcuni terreni di sua proprietà.