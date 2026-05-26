Il gran finale de I Cesaroni – Il ritorno: tra tradimenti inattesi e l’addio alla storica bottiglieria

L’attesa è quasi finita per i tantissimi nostalgici della Garbatella. Il primo giugno Canale 5 ospiterà l’ultimo, imperdibile appuntamento con “I Cesaroni – Il ritorno“, trasmettendo l’undicesimo e il dodicesimo episodio che faranno calare il sipario su questa stagione evento composta da dodici capitoli.

Sotto la regia dello stesso Claudio Amendola, la serie ha saputo mescolare i volti storici della fiction a nuovi innesti nel cast, riproponendo quella formula di commedia familiare e colpi di scena sentimentali che ha segnato un’epoca della televisione italiana. Le battute finali si preannunciano cariche di tensione e destinate a rimescolare radicalmente le carte in tavola per tutti i protagonisti.

Mediaset prepara l’addio a I Cesaroni

Il penultimo episodio, intitolato “Tanto tuonò che piovve”, si apre sotto il segno della crisi per la coppia di punta della serie. Dopo una dolorosa confessione da parte di Marco, Virginia sceglie di allontanarsi per intraprendere uno stage professionale lontano da Roma.

La disperazione del giovane Cesaroni mette in moto una reazione a catena: Carlo, pur avendo promesso di mantenere il segreto sulla rottura, cede e racconta tutto a Giulio. Il capofamiglia si attiva immediatamente per sostenere il figlio, mentre il piccolo Adriano viene distratto e accudito tra le mura della bottiglieria da nonno Cà.

Nel frattempo, la situazione si complica con la mossa improvvisa di Walter, il quale decide di mettersi in viaggio per raggiungere Virginia, intenzionato a farsi perdonare per le bugie del passato e a dichiararle una volta per tutte il suo amore.

L’epilogo stagionale, significativamente intitolato “L’inizio della fine”, porta i nodi al pettine in un crescendo di drammaticità. Sul fronte giovanile, le ansie materne di Ines riguardo a un viaggio che Olmo vorrebbe intraprendere con Marta finiscono per logorare pesantemente anche il legame tra la donna e Mimmo.

Ma il vero terremoto si consuma nella stanza d’albergo di Virginia. Anche Marco, spinto dal desiderio di riconquistare la madre di suo figlio, decide di raggiungerla all’improvviso. Al suo arrivo al mattino, però, il ragazzo si ritrova davanti a uno scenario sconvolgente: Virginia e il suo storico amico Walter si trovano insieme nella stessa camera, un tradimento che rischia di spaccare per sempre il loro storico legame fraterno.

A completare un quadro già decisamente nero ci pensano le sorti della Garbatella. I sotterfugi e i pasticci finanziari orchestrati da Carlo attirano infatti una pesante ispezione della Guardia di Finanza, che impone l’inevitabile chiusura dell’attività di famiglia.

Di fronte al disastro economico e con il morale a terra, Giulio crolla e inizia a valutare seriamente l’ipotesi più dolorosa: vendere definitivamente l’amata bottiglieria e ritirarsi a vita privata, segnando forse la fine definitiva dell’epopea dei Cesaroni.