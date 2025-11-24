Il gesto inatteso di Achille, il figlio di Martina Colombari dopo lo sfogo a Ballando con le Stelle

Martina Colombari è tra le protagoniste dell’edizione in corso di Ballando con le stelle, sfida che ha accettato con entusiasmo dove si sta mettendo alla prova non solo come artista. Il talent di Milly Carlucci sta dando l’occasione all’ex Miss Italia di rivelare le sue fragilità e di mostrare il suo modo di essere, non sempre necessariamente perfetto. Fino ad oggi Martina si è detta una donna che ha sempre avuto tutto sotto controllo, ma la vicenda del figlio Achille le ha permesso di comprendere aspetti di se a cui non ha mai dato abbastanza importanza.

E se a Ballando con le stelle è arrivata in punta di piedi, oggi, dopo diverse esibizioni e aver creato un rapporto speciale con il coach Luca Favilla si è lasciata andare e si sta godendo l’esperienza appieno e di questi se ne sono accorti anche i giudici che nell’ultime puntate l’hanno premiata dandole dei voti alti. Tra un’esibizione e l’altra Martina si è lasciata andare ad uno sfogo inaspettato: il volto tv ha infatti rivelato di esserci rimasta male del fatto che il dramma vissuto dal figlio Achille sia stato strumentalizzato dall’opinione pubblica.

In un’intervista ha raccontato l’accaduto, ma questo ha sottoposto la sua famiglia ad una pressione mediatica per lei molto dolorosa: “C’è stata una strumentalizzazione delle vicende di Achille che mi ha fatto schifo”. La concorrente di Ballando ha poi aggiunto che la diagnosi di di Adhd di Achille è stata per lei un punto di partenza, un modo per comprendere il problema e affrontarlo con i mezzi giusti, e non un’etichettatura. Le parole di Martina non sono passate inosservate e hanno suscitato diverse reazioni sui social.

La reazione social di Achille allo sfogo della mamma

Martina Colombari non ha nascosto che l’esposizione mediatica subita dopo aver parlato dei disagi di Achille l’ha fatta stare particolarmente male, ha vissuto dei momenti decisamente dolorosi. L’ex Miss Italia ammette che ci sono stati dei giorni complessi, dove le dipendenze del figlio hanno creato dei disagi quotidiani, ma con la giusta terapia, che ha coinvolto lei e anche il marito, e un percorso terapeutico in comunità, oggi le cose vanno sicuramente meglio.

In seguito allo sfogo condiviso dietro le quinte di Ballando con le stelle, Martina ha pubblicato un post social dove ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta, i followers che le hanno mostrato solidarietà, ma anche la famiglia di Ballando, in particolare Luca Favilla che sin da subito ha compreso le sue esigenze. Il post ha suscitato l’immediata reazione del figlio Achille che non poteva mostrare il suo sostegno alla mamma.

Achille Costacurta, un gesto semplice ma significativo

Achille Costacurta ha presenziato ad una delle puntate di Ballando con le stelle dove ha applaudito la madre, che alla fine dell’esibizione si è lasciata andare ad un caloroso abbraccio. Un momento davvero commovente che rivela come mamma e figlio hanno ritrovato l’intesa e l’equilibrio.

Un’intesa dimostrata anche dal fatto che Achille ha messo un semplice like al recente sfogo della mamma, un gesto che rivela il suo sostegno all’ex Miss Italia e che anche se minimo dimostra compostezza. Il giovane Costacurta non è alla ricerca di visibilità, anche se è cresciuto con due genitori noti, anzi non ama apparire, ed è per questo che per lui anche un semplice like è ricco di significato e di amore.