Il drammatico spoiler di Tradimento: Neco confessa il delitto

Nei prossimi episodi di Tradimento verrà fuori la verità sull’omicidio che ha visto coinvolti Umit e Yesim. Neco confesserà tutto.

Se c’è un rischio che gli spettatori di Tradimento sicuramente non corrono è quello di annoiarsi. Colpi di scena, intrighi e veleni sono all’ordine del giorno nella soap. A volte il veleno non è sollo una metafora. Se n’è accorto suo malgrado il povero Kadir Akinaslan, famoso uomo d’affari che nelle precedenti puntate della dizi turca di Canale 5 è crollato a terra dopo aver assaggiato una salsa durante la sua festa di compleanno.

Per lui non c’è stato niente da fare: la salsa – evidentemente avvelenata – lo ha stroncato. Una tragedia che ha inguaiato non poco Yesim e Umito, visto che la morte di Kadir è avvenuta durante uno dei loro catering, con Umit che si era dato parecchio da fare per preparare dei piatti speciali che prima del tragico epilogo avevano riscosso l’apprezzamento dei commensali.

La festa però verrà rovinata dall’improvviso collasso del festeggiato, crollato rovinosamente sul tavolo dopo aver assaggiato una salsa. Tutti i sospetti sono immediatamente ricaduti su Umit, a partire da quelli di Semiha, la moglie della vittima pronta ad accusare Umit e Yesim e a farli finire in cella. Nelle prossime puntate verrà fuori il nome del vero assassino di Kadir: Neco, che confesserà il suo delitto.

Tradimento, drammatico spoiler: Neco confessa di aver ucciso Kadir

Guzide e Sezai nelle scorse puntate sono riusciti a far rilasciare Yesim e Umit fino al processo dietro pagamento di una sostanziosa cauzione. Nel frattempo era emersa una prova importante potenzialmente utile a far scagionare i due: la moglie di Kadir tradiva il marito con il suo migliore amico, anche lui tra i presenti alla cena rivelatasi mortale per l’uomo d’affari. Di conseguenza Semiha, la moglie della vittima, è diventata la sospettata numero uno.

Il nome del vero assassino però verrà fuori nella puntata di mercoledì 18 giugno. Guzide riceverà la notizia direttamente dal procuratore. L’uccisore è stato Neco, l’aiuto chef scelto da Umit. Guzide dirà al fratello che è stato proprio Neco ad avvelenare il cibo. Umit faticherà a credere che il suo giovane collaboratore possa essersi reso colpevole di un gesto come quello.

In realtà Neco celava un lato oscuro. Ad ogni modo finirà per confessare tutto alle autorità ammettendo di essere stato lui ad aggiungere veleno al cibo. La scoperta della mano assassina di Neco scagionerà definitivamente Umit e Yesim, che verranno ufficialmente riconosciuti come estranei ai fatti, con grande sollievo sul piano emotivo. I due soci più tardi riceveranno anche un invito a partecipare a una trasmissione televisiva.

Nelle puntate precedenti Yesim si è lanciata in un’attività imprenditoriale. Merito dei consigli di Guzide, che le ha fatto capire che non poteva continuare a dipendere da Tarik. Partita con un’impresa di pulizie, la donna ha potuto conoscere molte persone e presto ha aperto anche un’attività di catering. Di lì a poco ha coinvolto anche Umit, grande appassionato di cucina, che insieme a lei ha formato una squadra vincente.