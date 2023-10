Cinque contadini o, meglio, quattro contadini e una contadina. La novità de Il contadino cerca moglie 2023 è proprio questa: tra i cinque concorrenti del dating show in onda sul Nove e su Discovery+ a partire da lunedì 30 ottobre 2023 per la prima volta c’è anche una donna.

Una novità che non cambia il format del programma, ovviamente: sotto l’attento sguardo di Gabriele Corsi i protagonisti cercano l’anima gemella tra un gruppo di pretendenti. Questi, dal canto loro, devono sapersi adattare allo stile di vita dei contadini, lontano dal caos delle città e fatto di sacrifici e duro lavoro. Solo chi dimostrerà di avere tenacia e voglia di innamorarsi, potrà fare breccia nei contadini. Ma chi sono i concorrenti de Il contadino cerca moglie 2023? Scopriamolo insieme.

I concorrenti de Il contadino cerca moglie 2023

Giulia

29 anni, di San Pietro ad Lacum (Teramo). “Maschi svegliatevi”, questo l’appello di Giulia, allevatrice di cavalli, abruzzese. Giulia insieme alla madre, che ha costruito la fattoria, con vista sul Gran Sasso, con maneggio e agriturismo, passa le sue giornate a pulire le stalle e curare i suoi puledri. “Non si può chiamare lavoro, è una passione!”. La sua anima è veloce, mai ferma, tra moto e gare a cavallo. E chi fatica a starle dietro? I maschi. Ma questa corsa a ostacoli speriamo finisca presto con una vittoria e il premio più ambito da Giulia: una famiglia e dei figli.

Davide

28 anni, di Buglio in Monte (Sondrio). Orgoglioso di essere un contadino montanaro, la cosa che ama di più è dedicarsi alle sue mucche e alla produzione dei formaggi. Ma non è stato sempre così. Davide per qualche anno ha voluto provare un cambio vita: si è trasferito in città e ha lavorato per una società di assicurazioni ma presto ha capito che il suo futuro doveva essere tra le montagne e le bellezze della sua azienda. Davide è felice, ha solo un rimpianto: non essersi mai innamorato. Quello che cerca è l’amore vero con cui condividere i paesaggi meravigliosi dal suo alpeggio.

Filippo

31 anni, di Rosignano Marittimo (Livorno). Toscano, energico e risoluto, si definisce testardo, ma allo stesso tempo romantico. Il suo grande obiettivo è costruire una famiglia. Realizzato nel lavoro e nello sport, ha centrato tutti i traguardi che si è prefissato: tranne l’amore. Ha vissuto relazioni importanti, ma non ha mai trovato chi comprendesse veramente le sue esigenze e i sacrifici del suo lavoro.

Roberto

45 anni, di Quinzano d’Oglio (Brescia). Conosciuto da tutti come “il gigante buono”, Roberto non solo si dedica anima e corpo alle attività della sua azienda agricola, ma trova sempre il tempo per fare del bene al prossimo. Tanto lavoro, molti amici con cui condividere cene e compagnia e volontariato. Cosa manca a Roberto? L’amore. Un divorzio alle spalle, Roberto non è più riuscito a trovare una donna che con cui condivide i suoi valori e i suoi entusiasmi. Questa potrebbe essere l’occasione per scrivere un nuovo capitolo sull’amore.

Gianluca

28 anni, di Nervesa della Battaglia (Treviso). La fattoria di Gianluca è situata nel cuore verde del Veneto, dove il Piave rinfresca e il prosecco rallegra. Ed è qui che Gianluca, detto “Ciano il Gabbiano”, lavora con vigore e gioia i suoi preziosi vitigni, a bordo dei suoi trattori. Dopo una serie di delusioni d’amore, curate dalla vicinanza dei suoi fedeli amici, Gianluca non si arrende e attende paziente la sua dolce metà “Se poi questa ragazza sa guidare anche il trattore tanto meglio, eh!”.