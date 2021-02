Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale) ora sta bene, ma il suo cuore è ancora in via di recupero: nella quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, in onda questa sera, 22 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, il protagonista è più che mai diviso tra Enrica (Maria Vera Ratti) e Livia (Serena Iansiti).

Il tutto, mentre a Napoli il tempo avanza: ora siamo nel 1932, e la stagione “protagonista” di questa puntata è, ancora una volta, la primavera. Ed il risveglio dei sensi è, in un certo modo, il tema portante dell’indagine che Ricciardi deve affrontare.

Cosa succede nella quinta puntata?

Promo della quinta puntata "Vipera".

Nell’episodio, “Vipera”, l’omicidio su cui il protagonista deve indagare è avvenuto la settimana prima di Pasqua al Paradiso, un’esclusiva casa di tolleranza in via Chiaia. Qui la prostituta più famosa, soprannominata Vipera, appunto, viene ritrovata morta, soffocata da un cuscino.

Il suo ultimo cliente sostiene che la donna fosse ancora viva quando se n’è andato, mentre il cliente successivo dice di averla trovata già senza vita. Ricciardi deve quindi capire chi l’abbia uccisa e perché, affidandosi anche alle sue ultime parole, che solo lui riesce a sentire.

Intanto, però, è tormentato dai pensieri per Enrica e Livia: se la prima, nel finale della quarta puntata, ha fatto voto di uscire dalla sua vita purché si salvasse dall’incidente in cui è rimasto coinvolto, la seconda gli si avvicina di più. Insieme a lei, infatti, deve aiutare il Dr. Modo (Enrico Ianniello), che con le sue opinioni si è messo contro i fascisti.

Il Commissario Ricciardi, streaming

E’ possibile vedere Il Commissario Ricciardi in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.