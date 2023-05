Il Castello delle Cerimonie non si ferma mai ed è in piena attività anche nella realizzazione delle nuove puntate, che vedremo da settembre come sempre nella seconda serata di Real Time. Tradizione vuole che ‘l’antro-tainment‘ che ha come cuore La Sonrisa di San’Antonio Abate debutti in tv insieme a Bake Off Italia e che, dunque, occupi lo slot del venerdì sera, ma al momento sappiamo solo che la settima stagione de Il Castello delle Cerimonie è pronto a tornare con nuove puntate, probabilmente già da venerdì 1° settembre. Un perfetto ‘capodanno bizantino’ per riprendere anche le tradizioni della Costiera Amalfitana che spesso fa da cornice alle foto dei matrimoni – e dei pre-diciottesimi – di chi festeggia i propri grandi eventi nelle sale del Castello.

Con il 2023 si arriva alla 12esima stagione della serie ambientata tra gli stucchi dorati, i puttini barocchi e i sontuosi pavimenti di ceramica vietrese del Grand Hotel La Sonrisa: le prime cinque portano ancora la firma di Don Antonio Polese, Il Boss delle Cerimonie, scomparso nel dicembre del 2016, mentre le altre – pur rispettando le ‘tradizioni’ di famiglia – hanno eletto come protagonisti gli ‘eredi’, ovvero Donna Imma Polese e il marito Matteo Giordano. I ‘reali’ di Casa Polese sono diventati ormai un topos nell’immaginario collettivo: non c’è ormai cerimonia più o meno privata che non venga misurata sulla ‘scala’ del Castello delle Cerimonie, incoronazione di Re Carlo III compresa. E se non bastasse, in questo scorcio di fine stagione primaverile, l’ennesima consacrazione è arrivata con l’ospitata di Donna Imma e di Matteo alla corte – anch’essa estremamente pop e amata dal pubblico tv – di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. Chi ha perso l’ospitata dei Polese e la ricetta di Donna Imma con Mauro Improta può recuperarla su RaiPlay.

Il Castello delle Cerimonie 2023, le anticipazioni delle nuove puntate

Nel frattempo Il Castello delle Cerimonie è in piena attività: la stagione delle comunioni e dei matrimoni è nel suo splendore, sempre ammesso che non ci sia un’occasione da festeggiare tra Campania e il resto del mondo. Le registrazioni proseguono e le puntate del prossimo ciclo sono in lavorazione. Qualche anticipazione arriva dai social della produzione B&B Film (che ha pubblicato alcuni scatti gustosi), del programma e dei festeggiati. Vediamo cosa è emerso finora. Nella speranza che dopo quasi 10 anni di onorato servizio arrivi, finalmente, il racconto di un matrimonio gay.

Il matrimonio del primogenito di Imma e Matteo, Pasquale Giordano

Uno dei grandi eventi di questa stagione è il matrimonio del primogenito di Imma Polese e Matteo Giordano, Pasquale. Non sarà una main story delle nuove puntate, ma l’evento non poteva certo passare inosservato: soprattutto mamma Imma, commossa ed emozionata, ha condiviso sui social alcuni degli scatti e dei momenti più coinvolgenti della cerimonia e del ricevimento, che ovviamente non poteva che svolgersi alla Sonrisa. Per la coppia di sposi, formata da Pasquale e da Anna Somma, 250 invitati e una festa tutta da ricordare. Per i più curiosi c’è un estratto del filmino delle nozze…

I 18 anni di Giuseppe D’Anna

Tra i protagonisti di questa edizione anche un tiktoker ormai famoso ‘nel mondo’. Ricordate l’adolescente che il Daily Mirror ‘portò agli onori delle cronache‘ come prosmesso sposo di una ultrasettantenne? Tutto nacque da un video su tiktok che immortalava un ragazzo in ginocchio baciare sulle labbra una signora agée. Nessuna promessa d’amore, se non quella di un nipote per sua nonna: il video del ragazzo fece il giro del mondo e Giuseppe D’Anna, questo il suo nome, ha conquistato una certa ‘fama’ sui social. Proprio Giuseppe ha scelto Il Castello delle Cerimonie per festeggiare i suoi 18 anni.

Come si vede dalle clip raccolte anche da alcuni ‘aficionados’ del programma, il ragazzo è stato raggiunto da una donna vestita da sposa al momento del taglio della torta. A occhio, e in attesa di smentita, potrebbe trattarsi della madre che ha voluto così festeggiare, in maniera non proprio canonica, il compleanno del figliolo. Figlio che peraltro starebbe per renderla nonna, visto che tra i tik tok di Giuseppe c’è quello che sembra l’annuncio di una prossima – molto prossima – nascita di una primogenita.

Anche perché poi appare questo: e la mia confusione vola in alto. pic.twitter.com/9KaKo4DS4j — Fran Altomare (@FranAltomare) May 13, 2023

New entry, i Gender Reveal Party e lo scudetto del Napoli

Stando alle foto postate dalla produzione, tra gli eventi raccontati nella prossima stagione ci saranno anche i cosiddetti Gender Reveal Party, ovvero le feste organizzate per svelare ai genitori, agli amici e ai parenti il sesso del nascituro. Una ‘cerimonia’ d’importazione che sta ormai muovendo un giro di affari non indifferente e che ha assunto in Campania le forme ben note della serenata, dei fuochi d’artificio, delle feste a tema. Non poteva certo restare a lungo fuori dal ‘giro’ degli eventi de Il Castello delle Cerimonie. Del resto il programma, oltre a essere una chicca nella costruzione del racconto e nella confezione – attendiamo ancora spin-off sui vestiti degli ospiti, sulle scarpe e sui tatuaggi -, resta uno straordinario ‘spioncino’ che riesce a portare alla luce, senza giudizi, un sostrato culturale, un ambiente sociale, dinamiche e retaggi familiari che per alcuni sono storia remota e un, apparentemente, immortale stile di arredamento casalingo che ha pochi eguali nel mondo.

Per restare in tema ‘Grandi eventi’, non potrà mancare un cenno allo scudetto del Napoli, grande fede per il Boss delle Cerimonie che vantava tra i suoi orologi da collezione un Rolex appartenuto a Diego Armando Maradona; le foto del Pibe de Oro sono ancora oggi in bella vista nei corridoi d’onore del Castello, ricoperti di scatti con vip e celebrities di mezzo mondo.

Il resto lo scopriremo quanto prima…

Foto | Vincenzo Schettino dalla pagina FB ufficiale dell’Hotel La Sonrisa e pagina FB ufficiale di B&B Film